Paris s’en sort à Brest

Brest 2-3 PSG

Buts : Mounié (43e) et Le Douaron (52e) pour les Tyzef // Zaïre-Emery (16e) et Mbappé (28e et 88e, SP) pour le PSG

Nice vainqueur de Clermont vendredi soir, la pression était sur Paris pour ne pas perdre le contact avec la tête du championnat lors de son déplacement à Brest. Dans un Francis Le Blé une nouvelle fois à guichet fermés, les Parisiens se sont fait bousculer par un adversaire contre lequel ils restaient sur onze succès consécutifs en Ligue 1. En voilà un douzième, grâce notamment à un penalty tardif de Kylian Mbappé, qui ne se sera pas fait que des amis en Bretagne (2-3).

Sous l’averse

Sous un vrai temps breton, Paris attaque pied au plancher et ne tarde pas à faire briller Marco Bizot. Le portier brestois s’interpose devant Lee Kang-in (3e), avant de détourner une première frappe de Warren Zaïre-Emery (5e). A une centaine de mètres de là, Gianluigi Donnarumma est lui en galère avec ses relances au pied, les Tyzefs n’hésitant pas à venir à deux ou trois jusque dans la surface pour mettre la pression. Et sur une nouvelle récupération haute, Jérémy Le Douaron ne trouve que le petit filet (13e). Paris, de son côté, continue de piquer en transitions, et Zaïre-Emery profite d’un excellent travail de Bradley Barcola pour s’infiltrer et envoyer une frappe sèche dans la lucarne de Bizot (0-1, 16e). Brest accuse le coup, tandis que Lee revient à la charge, mais se heurte une nouvelle fois au dernier rempart du coin (21e). Et puis, alors qu’un énième grain s’abat sur la préfecture du Finistère, Kylian Mbappé s’en va en contre pour doubler la mise (0-2, 28e), avant que Paris ne lève quelque peu le pied. Le n°7 parisien fait encore briller Bizot, impérial au pied cette fois (41e), et c’est finalement Steve Mounié qui fait exulter Francis Le Blé d’une tête victorieuse à la tombée d’un centre de Kenny Lala (1-2, 43e).

Mbappé sauve (encore) Paris

La tempête est bel et bien passée, dans le ciel comme sur la pelouse pour les Brestois, qui repartent à l’assaut dès l’entame de la seconde période. Mounié est contré en pleine surface, et sur le corner qui suit, Le Douaron place une tête décroisée splendide au premier poteau digne d’Edinson Cavani (2-2, 52e). Son premier but de la saison. Ce sont désormais les joueurs de la capitale qui prennent les bourrasques, et Lee redescend prêter main forte à un entrejeu dégarni et à la peine. Fabian Ruiz ne trouve pas le cadre du droit (62e), mais ce sont surtout Mounié (66e) et Le Douaron (67e, 70e) qui menacent dans une défense parisienne en grande difficulté sans Marquinhos. Le public breton croit plus que jamais à l’exploit, quelques mois après s’être fait crucifier par un but de Mbappé dans les dernières secondes. Mais la chance n’est toujours pas du côté du SB29, qui voit Lilian Brassier être pris par la vidéo pour une mauvaise intervention sur Randal Kolo Muani, concédant un penalty qui déclenche la colère de tout un stade et une distribution générale de cartons. Mais qui n’émeut pas Mbappé, qui joue une nouvelle fois un vilain tour aux Brestois, en deux temps (2-3, 88e). Puis sort sous une immense bronca, les trois points dans le sac, après avoir chambré une dernière fois le public local.

Brest (4-3-3) : Bizot – Lala, Brassier, Chardonnet, Locko – Magnetti (Doumbia, 65e), Lees-Melou, Camara (Martin, 71e) – Del Castillo (Dari, 83e), Mounié (Pereira Lage, 83e), Le Douaron (Satriano, 71e). Entraîneur : Eric Roy.

PSG (4-4-2) : Donnarumma – Hakimi, Danilo, Škriniar, L. Hernandez – Lee (Vitinha, 74e), Ruiz, Zaïre-Emery, Barcola (Dembélé, 63e) – Mbappé (Mukiele, 89e), Ramos (Kolo Muani, 63e). Entraîneur : Luis Enrique.

Éric Roy : « Le chambrage de Mbappé ? C’est ridicule ! »