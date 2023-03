Mbappé sauve Paris à Brest

Brest 1-2 Paris Saint-Germain

Buts : Honorat (44e) pour les Ty Zef // Soler (37e) et Mbappé (90e) pour le PSG

Le début du reste de leur saison. Trois jours après avoir subi la loi du Bayern Munich et s’être vu montrer la porte en Ligue des champions, c’est en déplacement dans le Finistère que Paris voulait retrouver – un peu – le sourire. La première de douze dernières rencontres annoncées sans grande saveur, mais qui doivent absolument permettre aux Rouge et Bleu d’aller chercher un onzième sacre national. En Bretagne, face à un adversaire contre lequel il n’a désormais plus perdu depuis 25 confrontations, Paris a longtemps fait sa loi dans le jeu. Mais a dû attendre les tout derniers instants de la rencontre pour faire la décision, bien évidemment grâce à Kylian Mbappé. Une victoire, la quatrième consécutive en championnat, en chancelant.

Honorat, tonnerre de Brest

Défense décimée, retour au 4-4-2 losange de l’automne pour le PSG, avec Soler dans le rôle de Neymar, et Mbappé auréolé du statut de capitaine. Si la première incursion de l’attaquant tricolore reste infructueuse (4e), ce sont bien les joueurs de la capitale qui prennent les choses en main sur la pelouse d’un Le Blé qui ne demande qu’à s’enflammer. Dans la surface, Soler décoche une belle frappe que Bizot détourne magnifiquement sur son montant, avant de voir Messi envoyer sa volée en tribunes (11e). Il faut ensuite un bon sauvetage de Fadiga aux devants de Verratti (14e), avant de voir les Bretons se risquer à lancer les premières expéditions dans le camp parisien. Mais l’arrière-garde des champions de France veille, et Ramos tacle parfaitement devant Honorat (25e), quand Mbappé croise trop (26e). Le champion du monde est malgré tout à l’origine du premier pion de la soirée avec une frappe puissante repoussée comme il peut par Bizot, qui doit s’incliner face à la deuxième lame signée Soler (0-1, 37e). La fin des espoirs pour Brest ? Pas du tout, puisque sur un excellent ballon dans l’espace envoyé par Del Castillo, Honorat résiste au retour de Ramos et décoche une belle flèche sous la barre de Donnarumma (1-1, 44e). Une égalisation qui a le don de faire exploser tout le stade, à grand renfort de fumigènes craqués au cœur de la tribune Quimper, provoquant une courte interruption.

Mbappé, qui d’autre ?

Alors qu’un feu d’artifice tiré depuis l’extérieur du stade accompagne les premières minutes du second acte, Paris reprend une domination globalement stérile, même si Messi vient échouer de peu à côté sur un centre de Nuno Mendes (55e). Si Brassier envoie sa tête dans le petit filet, seul au second poteau sur coup franc (55e), Paris accélère peu à peu. Après avoir réussi à s’infiltrer dans la surface, Mbappé lève trop son ballon (57e), avant que Bizot ne brille successivement devant Messi au sol (65e), puis pour stopper un tir de Nuno Mendes au terme d’un joli déboulé (69e). Malgré le monopole du cuir et les évolutions tactiques avec le retour à une défense à trois, la bande de Christophe Galtier se heurte à une défense bien en place. Mais pour le plus grand désarroi des quelque 15 000 supporters venus passer leur samedi à chanter pour le SB29, Messi peut envoyer Mbappé seul dribbler Bizot et offrir la victoire à Paris dans les dernières secondes (1-2, 90e). L’important, c’est les trois points.

Brest (4-3-3) : Bizot – Fadiga (Hérelle, 81e), Brassier, Dari, Duverne – Belkebla, Lees-Melou, Magnetti – Honorat, Mounié (Le Douaron, 67e), Del Castillo (Lemaréchal, 76e). Entraîneur : Eric Roy.

PSG (4-4-2) : Donnarumma – Pembélé (Bernat, 75e), Ramos, Danilo, N. Mendes – F. Ruiz (Vitinha, 75e), Verratti, Zaïre-Emery (R. Sanches, 89e), Soler (Ekitike, 81e) – Mbappé, Messi. Entraîneur : Christophe Galtier.

