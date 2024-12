Longoria : « Le championnat français est un des meilleurs championnats en Europe »

Un brin de chauvinisme.

Longuement interrogé par le streameur Zack Nani dans son émission « Zack en Roue Libre », Pablo Longoria s’est confié sans détour sur ce qu’il pensait de la Ligue 1, son modèle économique et plus largement de sa vision du football globale. Devenu président de l’Olympique de Marseille en 2021 après l’éviction de Jacques-Henri Eyraud, le natif d’Oviedo a estimé que « le championnat français est un des meilleurs championnats en Europe », sans oublier d’ajouter qu’il croyait « beaucoup dans le championnat ». Si le président olympien ne croit pas au déclassement de la « Ligue des talents » par rapport à la concurrence européenne, il a tout de même glissé un tacle subtil aux instances dirigeantes en indiquant qu’il était nécessaire de retrouver une situation économique similaire à celle antérieure par rapport au montant des droits tv.

Le président de l'OM nous parle de son niveau au foot à l'époque ⚽️! pic.twitter.com/aomAH3vv25 — ZackNaniProd (@ZackNaniProd) December 9, 2024

Football moderne vs football romantique

Interrogé sur sa vision du football, le natif d’Oviedo a également pris le contre-pied des allégations traditionnelles en estimant qu’ « être président d’un club de football c’est être le président d’une institution sociale, pas d’un business », tout en avouant que le football avait perdu sa place dans le quotidien de la société et qu’il est nécessaire qu’il la retrouve en étant «accessible dans les discussions ».

Longoria s’est également longtemps épanché sur l’évolution du niveau global du football : « Avant c’était plus romantique, mais aujourd’hui c’est plus spectaculaire ». Une évolution possible grâce à la hausse de l’intensité et de la vitesse des joueurs, ainsi que l’accroissement de la dimension physique dans le jeu selon lui. Le dirigeant asturien s’est même confié sur son passé de footballeur, s’il est rentré au centre de formation d’Oviedo, il s’est dépeint comme étant « le plus mauvais de l’équipe ».

Il est petit, il est gentil mais il aurait pas pu stopper Leo Messi.

L’Atalanta conserve la bonne Dea