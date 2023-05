Qui pour accompagner Angers en Ligue 2 ?

Alors qu’Angers, bon dernier, est mathématiquement condamné à la relégation, le suspense est toujours de mise concernant l’identité des trois autres clubs qui prendront place dans la charrette. On fait le point sur la lutte pour le maintien.

14e – Brest (35 points)

Pourquoi ça peut le faire :

Invaincus depuis six journées, les Brestois sont portés par une dynamique de résultats qui incite fortement à l’optimisme. L’équipe finistérienne est disciplinée, solide et agressive, autant d’ingrédients très précieux quand on joue sa survie. Elle est en plus devenue intraitable à Francis-Le Blé, où il lui reste trois matchs à disputer (Auxerre, Clermont, Rennes).

Pourquoi ça craint :

Franck Honorat et Romain Del Castillo, deux des principales cartouches offensives des Bretons, sont contrariés par des petits bobos. Cela affaiblit forcément le SB29, qui disputera un derby charnière à Lorient ce dimanche. Une défaite contre le voisin morbihannais remettrait en effet les Ty Zefs sous pression avant l’importantissime réception de l’AJA.

Baromètre So Foot des chances de maintien : 80%. Si Brest fait le job à la maison, le maintien sera au bout du chemin.

15e – Auxerre (33 points)

Pourquoi ça peut le faire :

Depuis sa victoire synonyme de déclic contre Lyon, le 17 février (2-1), l’AJ Auxerre est portée par une dynamique de résultats franchement emballante, marquée par dix-huit points pris et seulement deux revers sur les dix dernières journées. Les Icaunais ont donc redressé la barre, bien aidés par un mercato hivernal judicieux (Ionut Radu, Isaak Touré, Han Noah Massengo). Match après match, ils renvoient l’image d’une équipe soudée et déterminée à sauver sa peau.

Pourquoi ça craint :

Parmi les aspirants au maintien, le club bourguignon est l’un des moins gâtés en ce qui concerne le calendrier. Après s’être coltiné Clermont (qui reste sur cinq victoires d’affilée) et avoir rendu visite à Brest, un concurrent direct, les Auxerrois accueilleront le PSG, iront à Toulouse, puis boucleront leur saison avec la réception de Lens, qui aura probablement encore quelque chose à viser dans le haut de tableau. Tout sauf une sinécure.

Baromètre So Foot des chances de maintien : 55%. N’oublions pas que Christophe Pélissier n’est jamais descendu en Ligue 2, que ce soit avec Amiens ou Lorient.

16e – Strasbourg (32 points)

Pourquoi ça peut le faire :

Parce que le Racing peut compter sur l’une des plus fines gâchettes de l’élite, en la personne d’Habib Diallo. L’attaquant sénégalais, qui pèse dix-sept buts en 2022-2023, a déjà rapporté un paquet de points à sa formation. Gageons que les Alsaciens pourront profiter de leurs rencontres face à des adversaires directs (Nantes, Troyes) ou des équipes en roue libre (Nice, PSG, Lorient) pour continuer à engranger.

Pourquoi ça craint :

Frédéric Antonetti a beau avoir insisté sur les fondamentaux depuis son arrivée sur les bords du Rhin, Strasbourg continue d’afficher une forme de fébrilité défensive qui peut, à tout moment, ruiner un début de match réussi (55 buts encaissés, seuls les trois derniers font pire). Et malgré ses nombreuses parades, Matz Sels ne peut pas systématiquement sauver les siens.

Baromètre So Foot des chances de maintien : 60%. Rien que pour son public, qui n’a jamais rien lâché, le RCSA n’a d’autre choix que de s’en sortir.

17e – Nantes (32 points)

Pourquoi ça peut le faire :

Sur le papier, Nantes a l’effectif le plus qualitatif des équipes du bas de tableau. Dans un monde normal, on peut d’ailleurs estimer qu’une équipe comptant dans ses rangs Alban Lafont, Ludovic Blas, Florent Mollet ou Andy Delort devrait être classée aux portes du top 10. Et puis, Antoine Kombouaré a l’habitude de mener des opérations commando. C’est même lui qui avait sauvé le FCN d’extrême justesse, en 2021.

Pourquoi ça craint :

La spirale négative dans laquelle les Canaris sont embourbés est affolante (aucune victoire sur les dix dernières journées) et les signaux envoyés récemment sont très inquiétants. Balayés en finale de la Coupe de France par Toulouse (1-5), les Nantais ont à nouveau sombré à Brest en milieu de semaine (2-0), et les cadres ont encore failli, à l’image de Lafont, auteur d’une vilaine boulette. Apathiques, hantés par le doute, incapables de se révolter, ils n’ont toujours pas réussi à afficher l’état d’esprit d’une équipe déterminée à arracher son maintien.

Baromètre So Foot des chances de maintien : 40%. Le duel contre Strasbourg à La Beaujoire, dimanche, s’annonce déterminant.

18e – Troyes (22 points)

Pourquoi ça peut le faire :

C’est écrit : les Troyens vont profiter de la réception d’un PSG secoué par l’affaire Messi pour décrocher un deuxième succès à domicile cette saison, puis s’appuyer sur ce match référence pour réaliser un carton plein sur les dernières journées. On nage en plein délire ? Absolument.

Pourquoi ça craint :

Un club au projet illisible, un coach dont le discours ne passe toujours pas, des supporters à cran, Adil Rami en roue libre, Renaud Ripart blessé longue durée, Jeff Reine-Adélaïde cantonné à un rôle d’intermittent du spectacle… On pourrait continuer l’énumération pendant un moment.

Baromètre So Foot des chances de maintien : 0,5%. Après tout, l’ESTAC a l’habitude de prendre l’ascenseur.

19e – AC Ajaccio (22 points)

Pourquoi ça peut le faire :

Même Olivier Pantaloni n’y croit plus depuis un mois, donc on ne voit pas pourquoi on devrait faire semblant.

Pourquoi ça craint :

L’ACA n’a pris qu’un point en l’espace de deux mois. On l’imagine donc mal faire le plein d’ici le baisser de rideau, d’autant plus que le programme qui l’attend s’annonce démentiel (Toulouse, PSG, Rennes, Lens, Marseille). Soulignons aussi que son attaque est la pire de l’élite (22 buts marqués) et que son principal atout, Youcef Belaïli, est porté disparu.

Baromètre So Foot des chances de maintien : 0,1%. Le plus petit budget de Ligue 1 se dirige inéluctablement vers un retour à l’étage inférieur.

