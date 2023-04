Troyes : Adil Rami tacle ses coéquipiers et son coach

À défaut de l’extincteur, il sort le lance-flammes.

Interrogé après la défaite de Troyes face à Clermont au stade de l’Aube (0-2) ce dimanche, Adil Rami n’a épargné personne, ni son coach ni ses coéquipiers. « Moi je m’en fous, j’ai 37 ans, et ma carrière est faite. Je ne sais même pas si je suis triste pour certains joueurs qui baissent les bras, pour la suite de leur carrière. Ils vont devoir se remettre en question. L’état d’esprit n’est pas bon, et la défaite est logique », a estimé le capitaine de l’ESTAC. À huit journées de la fin, Troyes pointe à la 18e place avec 21 points, à sept du premier non-relégable.

🥶 Adil Rami a du mal à comprendre Patrick Kisnorbo … Voyez-vous Troyes se maintenir en Ligue 1 Uber Eats ? #DSF pic.twitter.com/He2qUghyug — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 9, 2023

Le champion du monde 2018 laisse même entendre au micro de Prime Video que le discours de Patrick Kisnorbo ne passe plus vraiment auprès du vestiaire : « Je me pose la même question ! Je vais botter en touche parce qu’il me reste huit matchs avec ce coach et si je peux avoir le maximum de minutes… En plus, j’ai de moins en moins de crampes, donc ce n’est pas le moment. » Le technicien australien avait été choisi à la fin du mois de novembre pour remplacer Bruno Irlès sur le banc troyen.

La fin de saison va être très longue.

Clermont enfonce Troyes