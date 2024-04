Auxerre fait un grand pas vers la Ligue 1 en dominant Troyes

Auxerre 2-0 Troyes

Buts : Onaiwu (50e, sp) et Sinayoko (70e)

Un pied et un orteil en Ligue 1.

En clôture de la 31e journée de Ligue 2, Auxerre s’est facilement adjugé le derby face à Troyes ce lundi soir (2-0). Dans ce match crucial pour les deux formations, la montée pour l’une et le maintien pour l’autre, c’est pourtant l’ESTAC qui se montre d’abord dangereux. Après un magnifique travail de Kyliane Dong au milieu du terrain, Renaud Ripart, lancé en profondeur, tarde à armer sa frappe, finalement contrée par Saad Agouzoul (10e). L’intensité ne retombe pas et Gauthier Perrin voit Doğan Alemdar, le portier de troyen, l’empêcher d’ouvrir le score en repoussant sa frappe soudaine au premier poteau (17e) avant que Lassine Sinayoko, pourtant à quelques mètres des cages, n’ajuste pas sa reprise de volée (28e). Alors que les Troyens ne voient plus le ballon, Dong, toujours lui, fait un festival côté gauche avant de servir Youssouf M’Changama, qui bute sur l’impérial Agouzoul (39e).

Au retour des vestiaires, l’AJA obtient un penalty pour une main de Tanguy Zoukrou dans sa surface. Ado Onaiwu, auteur jusque là d’une performance plus que moyenne, s’en charge et libère l’Abbé-Deschamps en prenant à contrepied Alemdar (1-0, 48e). Les Auxerrois et Sinayoko profitent ensuite d’une boulette du portier troyen, qui relance dans les pieds de l’attaquant malien, pour se mettre à l’abri (2-0, 70e). Le score en reste là. À sept journée de la fin, Auxerre compte sept points d’avance sur son dauphin Saint-Étienne.

Et dire que Pélissier va connaître sa 4e montée en Ligue 1.

