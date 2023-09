Pronostic Troyes Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un derby Troyes – Auxerre accroché

Ce derby entre Troyes et Auxerre met aux prises deux formations reléguées de Ligue 1. Maintenu à son poste malgré la relégation et une prise en main de l’équipe chaotique, Kisnorbo ne peut pas être satisfait du début de saison de son équipe, qui s’est seulement imposée une fois lors de la réception de Laval (3-1). L’ESTAC s’est surtout signalée en alignant 4 matchs nuls face à Dunkerque, Grenoble, Quevilly Rouen et Annecy pour un revers contre Bastia (3-2). À la suite de ces résultats, Troyes se retrouve en 13e position avec 1 point d’avance sur l’AC Ajaccio, premier relégable, et 3 de retard sur Grenoble, dernier barragiste pour la montée. Dans cette équipe, on retrouve De Préville, Chavalerin ou M’Changama.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

À l’instar de Troyes, Auxerre a été relégué de Ligue 1 et a également maintenu son entraîneur, Christophe Pélissier. Ambitieuse, l’AJA espère retrouver l’élite le plus rapidement possible. Le club bourguignon alterne le chaud et le froid. Capable de s’imposer brillamment à Bordeaux (2-4), Auxerre a ensuite perdu des points à domicile contre Pau (2-2). Lors de cette dernière rencontre, les Auxerrois ont égalisé en fin de rencontre par Onaiwu. L’ailier Gauthier Hein est l’un des meilleurs joueurs de cette entame de championnat avec ses 5 buts et ses 2 passes décisives. Le virevoltant attaquant auxerrois sera épaulé par Ayé, Perrin, Jubal, Joly ou Owusu. Performant loin de ses bases (2 victoires et 1 nul dans 3 déplacements avec beaucoup de buts), Auxerre devrait au moins prendre le point du nul face à une équipe troyenne qui accumule les matchs de parité.

► Le pari « Victoire Auxerre ou match nul et Plus de 1,5 but » est coté à 1,67 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 167€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,63 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 163€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « match nul » est coté à 3,40 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 340€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Troyes – Auxerre avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Troyes Auxerre encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Rupture du tendon d’Achille pour Renaud Ripart