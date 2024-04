Pronostic Auxerre Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre, objectif Ligue 1 face à Troyes

L’an passé, Auxerre et Troyes s’affrontaient en Ligue 1. Depuis, ces deux formations ont été reléguées et l’AJA est celle qui s’est le plus rapidement réadaptée aux joutes de la L2. En effet, la formation dirigée par Christophe Pélissier est dans les 2 équipes de tête depuis quasiment le début de saison. Actuellement, le club bourguignon compte 5 points d’avance sur Angers et 7 sur l’AS Saint Etienne. Avec 8 journées à disputer, tout reste possible mais le club auxerrois semble bien parti pour retrouver l’élite. Depuis son revers à St Etienne, Auxerre s’est relancé en dominant Caen (2-1) et Ajaccio (0-1). Face aux Corses, le club bourguignon peut remercier son portier Leon auteur de plusieurs parades décisives. Sur leur lancée, les partenaires de Gaetan Perrin veulent s’imposer dans le derby face à Troyes, et pourront compter pour cela sur l’excellent Gauthier Hein, de retour de suspension.

Egalement relégué, l’ESTAC a connu nettement plus de difficultés pour son retour en L2. Sous la houlette de Kisnorbo, les Troyens ont très peu remporté de rencontres et se sont rapidement retrouvés aux portes de la zone de relégation. Depuis l’arrivée de David Guion, Troyes est un peu plus solide mais ne remporte pas assez de matchs pour s’éloigner de la zone dangereuse. De plus, le week-end dernier, Troyes s’est incliné à domicile face à Rodez malgré une belle réaction en fin de rencontre (2-3). A la suite de cette défaite, l’ESTAC ne dispose plus que 2 points d’avance sur Annecy et pourrait même se retrouver relégable au coup d’envoi de ce derby. A domicile, Auxerre devrait s’imposer face à des Troyens dans le dur.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

