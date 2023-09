Auxerre bat Troyes sur le fil

Troyes 1-2 Auxerre

Buts : Assoumou (75e) pour Troyes // Ndiaye CSC (21e) et Owusu (90e+2) pour Auxerre

Faire deux changements à la pause, c’est rarement bon signe.

Et même si elle a eu le mérite de logiquement égaliser par Assoumou à un quart d’heure du terme après l’ouverture du score de Ndiaye contre son camp dès la 21e minute de jeu sur un centre de Mensah, l’Estac s’est finalement inclinée à domicile contre Auxerre lors de la septième journée de Ligue 2. La faute notamment à l’entrant Owusu, qui a marqué le but décisif en une touche sur un service en retrait de Perrin dans le temps additionnel. L’AJA passe ainsi provisoirement troisième à un point de Laval, leader, alors que les locaux stagnent à une triste treizième place.

Si la défaite peut sembler assez difficile ou sévère pour les perdants, les visiteurs ont tout de même frappé vingt fois (cinq tirs cadrés, contre quatre). En première période, la bande de Pélissier a commencé fort et s’est ainsi créé de nombreuses opportunités (arrêts de Lemaître devant Perrin ou Onaiwu, sauvetage sur la ligne d’Hamdi, break raté par Hein…) alors qu’elle s’est calmée dans le second acte (bien que Jubal aurait pu mieux faire, sur une tête). En face, l’équipe de Kisnorbo s’est également montrée par séquence (via Saïd, ou Assoumou à plusieurs reprises) en montant progressivement en puissance et a donné du boulot à un Leon qui aurait pu concédé un penalty suite à une sortie sur Ilic.

Insuffisant malgré de beaux efforts, indique le bulletin !

Troyes (4-3-3) : Lemaître – Ndiaye, Zoukrou, Hamdi (Boura, 72e), Mazou-Sacko (Baldé, 73e) – Kanté, Chavalerin, Diop (Ilic, 46e) – Saïd (Olaitan, 46e), Assoumou, Dong. Entraîneur : Kisnorbo.

Auxerre (4-2-3-1) : Leon – Jubal, Mensah, Agouzoul, Joly (Dagba, 75e) – Diousse, Raveloson – Perrin, Hein (Owusu, 74e), Sinayoko (Maddy, 90e) – Onaiwu (Ayé, 63e). Entraîneur : Pélissier.

Pronostic Troyes Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2