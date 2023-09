Laval nouveau leader, Bordeaux redresse la tête, le Paris FC et Concarneau respirent

En déplacement à Bastia, Laval a fait sa loi à Furiani face à des Corses totalement hors sujet. Jimmy Roye lance les hostilités d’une belle demi-volée depuis l’entrée de la surface après plusieurs tentatives de dégagement de la défense adverse. Et puis après la pause, Issiar Dramé tacle le ballon dans son propre but, avant que Marvin Baudry n’y aille de son but sur corner. Les Tango chipent le fauteuil de leader à Caen, battu un peu plus tôt par Saint-Étienne. Au rayon des larges victoires, le Paris FC est allé s’imposer au stade l’Aube face à Amiens grâce à Josias Lukembila, servi sur un plateau par Alimani Gory puis un penalty de Mohamed Touré avant la pause. Un Gory également buteur en seconde période pour aggraver un score sévère pour des Amiénois auteurs d’une belle prestation mais jamais récompensés. Toujours dans le bas du tableau, Concarneau a été sans pitié avec une équipe de Quevilly-Rouen qui donne déjà des signes inquiétants. Un poteau rentrant de Nassim Chadli, une finition parfaite au point de penalty de l’éternel Pape Ibnou Ba et un troisième du très remuant Yanis Merdji et l’affaire était pliée. Les réductions du score tardives de Sambou Soumano et du malheureux Alec Georgen contre son camp n’y changeront rien. Bonnes affaires toujours, Rodez a renversé Angers en trois minutes. Loïs Diony avait pourtant ouvert le score très tôt d’une belle frappe en pivot. Mais les Ruthénois ont tout chamboulé au retour des vestiaires grâce au talent de Killian Corredor, vite imité par Waniss Taïbi, buteur après un festival de Lorenzo Rajot. Andreas Houtondji et le même Rajot, d’une belle praline, corsent l’addition dans les derniers instants.

Bordeaux s’arrache à Valenciennes, Pau tient tête à Auxerre

Largement battu par Auxerre juste avant la trêve, Bordeaux s’est arraché pour ramener trois points précieux de Valenciennes, grâce dans un premier temps à l’ouverture du score d’Alberth Elis sur une offrande d’Aliou Badji. Le premier but du jeune danois David Kruse avait relancé les nordistes, mais la frappe déviée d’Alexi Pitu termine finalement sa course au fond. Des Auxerrois guère plus flamboyants, toujours incapables de gagner à la maison. L’intenable Gauthier Hein avait pourtant montré la voie d’un enroulé parfait, mais les largesses défensives auront coûté cher à l’AJA. Gideon Mensah marque d’abord contre son camp sur corner, avant que Moussa Sylla ne donne l’avantage aux Pallois. Auxerre pousse et c’est l’ancien toulousain Ado Onaiwu qui arrache finalement un point de la tête. Enfin, la soirée aura connu deux scores nuls et vierge. Entre Dunkerque et Grenoble d’abord, malgré deux poteaux pour les Isérois et l’expulsion de Billy Koumetio côté Dunkerque. Et du côté d’Annecy, qui n’aura pas cédé face à Troyes.

Valenciennes 1-2 Bordeaux

Buts : Kruse (63e) pour le VAFC // Elis (37e) et Pitu (88e) pour les Girondins

Dunkerque 0-0 Grenoble

Expulsion : Koumetio (52e) pour Dunkerque

Auxerre 2-2 Pau

Buts : Hein (13e) et Onaiwu (84e) pour l’AJA // Mensah (22e, CSC) et Sylla (58e) pour les Maynats

Bastia 0-3 Laval

Buts : Roye (27e), Dramé (52e, CSC) et Baudry (55e)

Rodez 4-1 Angers

Buts : Corredor (46e), Taïbi (49e), Hountondji (86e) et Rajot (88e) pour le RAF // Diony (2e) pour le SCO

Paris FC 3-0 Amiens

Buts : Lukembila (14e), Touré (43e) et Gory (62e)

Quevilly-Rouen 2-3 Concarneau

Buts : Soumano (83e) et Georgen (90e+3, CSC) pour QRM // Chadli (28e), Ba (35e) et Merdji (45e+2) pour les Thoniers

Annecy 0-0 Troyes

L'Inter explose le Milan