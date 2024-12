Pronostic Ajaccio Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Paris FC se reprend à Ajaccio

Quinzième de Ligue 2, Ajaccio est menacé par la relégation puisque le club corse compte, à l’orée de cette journée, le même nombre de points que Troyes, premier relégable. En milieu de semaine, l’ACA a terminé le derby face à Bastia (0-0) et a pris ce point qui lui permet de ne pas plonger dans la zone rouge. Les hommes de Chabert connaissent une entame délicate et s’en sortent pour le moment grâce à leurs prestations à la maison où ils ont pris 14 points de leur total général de 15. En déplacement, l’ACA est de loin la pire formation de Ligue 2 avec un seul point glané. De plus, le club corse n’a remporté qu’un seul des 9 derniers matchs disputés toutes compétitions confondues. Dans une situation délicate, Ajaccio doit réagir vite et dès samedi face au leader.

En face, le Paris FC se présente dans la peau du leader de Ligue 2 à l’orée de cette journée mais fait face à une crise de confiance. En effet, le club parisien avait accumulé les bonnes nouvelles lors des dernières semaines avec le rachat du club et un départ canon, mais est rentré dans un passage plus délicat. Les Parisiens sont sortis frustrés de leurs 4 derniers matchs où ils ont partagé les points face à Amiens (0-0), Rodez (3-3), Pau (0-0) et Annecy (0-0). Contre les Hauts-savoyards, Maxime Lopez a affiché toute sa frustration après ce nouveau nul et des décisions arbitrales qu’il n’a pas compris. Pour repartir sur une spirale positive, le PFC doit renouer avec la victoire et cela d’autant plus que les poursuivants mettent la pression. Malgré 4 journées sans victoire, Paris a conservé sa place mais se doit de réagir rapidement. Déterminé à repartir de l’avant, le PFC devrait faire le job en terre corse pour consolider sa 1re place, au terme d’un nouveau match pauvre en buts.

