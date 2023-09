Pronostic Ajaccio Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Paris FC accroche l’AC Ajaccio

L’AC Ajaccio a fait partie du wagon des 4 équipes reléguées de Ligue 1. A l’instar de ces autres formations, le club corse va tenter de retrouver l’élite au plus vite. Metz a montré que c’était possible l’an passé tandis qu’un club comme St Etienne a eu plus de mal. Comme les Verts la saison passée, le début de saison des hommes d’Olivier Pantaloni est assez préoccupant. En effet, habituellement performant sur son sol, Ajaccio a dû se contenter de matchs nuls dans son stade François-Coty face à Rodez (1-1), Bordeaux (0-0) et Dunkerque (2-2). A l’extérieur, la formation corse avait plutôt bien démarré en s’imposant sur le terrain de la lanterne rouge, Quevilly Rouen (0-1). Mais depuis cette victoire, l’ACA a subi deux lourds revers contre Caen (3-0) et face à Guingamp (3-0) le week-end dernier. Avec ses 6 points au compteur, Ajaccio occupe la place de 1er relégable, et compte le même nombre de points que son adversaire du soir, le Paris FC.

► 10€ SANS DEPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En effet, le club francilien ne compte que 6 points après 6 journées. Habitués à jouer les premiers rôles en Ligue 2, es Parisiens se sont inclinés lors des 3 premières journées face à Caen, Grenoble et Pau sur le même score de 2-0. Finalement, les hommes de Stéphane Gili se sont repris à Charléty lors de la réception du promu Concarneau (3-0). En difficulté loin de ses bases, le PFC a connu un nouveau faux-pas à Angers (2-0) avant de confirmer son retour en forme à domicile avec une large victoire sur une équipe amiénoise (3-0) qui était dans le haut de tableau. Nouveau coach, Stéphane Gili possède d’excellents éléments à l’image de Kebbal, Lasne, et du percutant Gory. Dans cette affiche entre une équipe d’Ajaccio pas au mieux et qui accumule les nuls à domicile, et celle du Paris FC qui commence à montrer le bout de son nez, la balance penche légèrement en faveur des Franciliens.

► Le pari « Victoire Paris FC ou match nul » est coté à 1,77 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 177€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « match nul » est coté à 3,40 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 340€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Ajaccio – Paris FC :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Ajaccio Paris FC détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Hakimi, latéral en extase