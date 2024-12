Pronostic Athletic Bilbao Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Real s’en sort à Bilbao

L’affiche de cette 19e journée de Liga nous amène à San Mamés où l’Athletic Bilbao reçoit le Real Madrid. La formation basque réussit une très bonne entame de saison puisqu’elle est bien partie pour se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue Europa puisqu’elle partage la tête du classement avec la Lazio et l’Eintracht Francfort. Ensuite, en Liga, les hommes de Valverde sont actuellement dans le top 4 avec le même nombre de points que son 1er poursuivant Villarreal, et 7 de retard sur son adversaire du jour, le Real Madrid (2e). Les Basques ont perdu leurs deux duels face aux 2 autres formations présentes dans le top 4 à savoir le Barça et l’Atlético, mais également contre Girona. À noter que la bande de Valverde est sur une série de 6 journées sans la moindre défaite. Le week-end dernier, Bilbao a fait le taf face au Rayo Vallecano sur un doublé de Sancet (2-0).

De son côté, le Real Madrid a connu quelques soubresauts lors des dernières semaines. En effet, les Merengues ont notamment perdu lourdement dans le Classico au Bernabéu (0-4) en Liga et connaissent une entame de Ligue des champions délicate avec 3 revers face à Lille, l’AC Milan et Liverpool. Face aux Reds, les Madrilènes ont montré leurs limites actuelles avec un Mbappé qui cristallise les critiques. Le Français n’a toujours pas marqué dans une grande rencontre mais il a tout de même marqué 8 buts en 13 matchs de Liga. Le week-end dernier, le Bondynois a trouvé la faille face à Getafe (2-0). À la suite de ce succès, la Maison-Blanche a recollé au Barça et est revenue dans la course pour le titre. Pour cette rencontre contre Bilbao, Ancelotti va être privé de Vinícius, blessé, mais voit Bellingham revenir en forme. Pas toujours fringant, le Real reste le Real. De plus, ce déplacement en Pays basque réussit régulièrement à la Maison-Blanche. Si l’Athletic Bilbao reste une menace sérieuse, l’expérience des Merengue devrait leur permettre de sortir victorieux de cette rencontre.

