Pronostic Fulham Brighton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Un Fulham – Brighton avec des buts de chaque côté ?

Fulham a appris des leçons du passé, où il faisait régulièrement le yo-yo entre le Championship et la Premier League. En effet, les Cottagers se sont montrés très réguliers depuis leur retour dans l’élite et n’ont jamais été menacés par la relégation. Actuellement, les hommes de Silva sont calés dans le ventre mou du classement à la 10e place. Lors de leur dernier match à domicile, les Londoniens avaient été surpris par Wolverhampton (1-4), mais ont ensuite parfaitement réagi à Tottenham (1-1). Depuis le début de saison, les matchs à Craven Cottage ont systématiquement vu les deux formations marquer, ce qui devrait nous offrir une affiche spectaculaire face à Brighton. Après avoir connu un passage à vide suite à sa lourde blessure à la tête, Raúl Jiménez réalise un départ intéressant avec 4 buts inscrits, tandis que Rodrigo Muniz ne retrouve pas son efficacité de la saison passée. Pour cette rencontre, Silva sera privé de 2 joueurs importants puisque Cairney et Lukić seront suspendus.

En face, Brighton est dans la continuité de ce qu’il a produit depuis plusieurs saisons. En effet, les Seagulls sont actuellement en 4e position du classement devant des formations comme Man City, Man U ou Tottenham. Les hommes d’Hurzeler ont en revanche perdu des points à domicile le week-end dernier face à la lanterne rouge, Southampton (1-1). Avant cela, les Seagulls avaient réalisé une prestation de 1er plan face à Man City (2-1). Porté par un projet de jeu séduisant, Brighton va vouloir récupérer les points perdus face aux Saints lors de ce déplacement à Londres. Le coach allemand compte sur ses hommes forts que sont Mitoma, Rutter, João Pedro et Welbeck. Les deux derniers cités sont les meilleurs buteurs de Brighton avec respectivement 4 et 6 buts marqués. Cette rencontre entre deux équipes tournées vers l’offensive devrait nous offrir un match avec des buts de chaque côté, comme lors des 6 dernières rencontres de Brighton.

