Même adresser des centres au cordeau ?

Sans club depuis la fin de son contrat au Paris Saint-Germain après neuf saisons dans le club de la capitale, Layvin Kurzawa s’est confié ce mardi à Foot Mercato sur ses envies de trouver un nouveau challenge et relancer une carrière mise en pause depuis cet été. À 32 ans, l’international français (13 sélections) se dit prêt à tout pour parvenir à rejouer au football, assurant que le côté financier ne rentrait pas en ligne de compte : « Je n’ai aucun problème avec ça. Ce n’est pas une histoire d’argent. Ce n’est pas un problème et cela ne le sera pas ».

Malgré l’intérêt du PSV Eindhoven, les opportunités se sont faites rares pour Kurzawa depuis cet été. S’il estime pouvoir apporter « expérience et joie de vivre » à un nouveau collectif, le natif de Fréjus sait tout à fait de quoi il est capable : « Aujourd’hui, j’ai 32 ans. Je ne suis plus un enfant. Que ce soit sur le terrain, dans le vestiaire et en dehors, je sais ce que je peux apporter aussi ». Ouvert à toute proposition, l’ancien Monégasque assure qu’il étudiera toute offre potentielle, qu’elle vienne de France ou de l’étranger.

Alors, qui pourrait bien être le Secret Santa de Kurzawa ?

