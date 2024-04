Pronostic Pau Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pau enfonce Troyes

Relégué de Ligue 1 à l’issue d’une saison catastrophique, Troyes est mal parti lors de ce nouvel exercice. En effet, la formation troyenne reste sur 5 journées sans la moindre victoire et surtout sur 4 revers consécutifs. Cette terrible série a poussé l’ESTAC dans la zone de relégation. Actuellement, les Troyens se retrouvent en 17e position avec 4 points de retard sur le premier non relégable. Ce mardi, la formation entrainée par David Guion abat l’une de ses dernières cartes. Pour retrouver trace d’un succès troyen, il faut remonter à la réception de Bastia (2-0). Sur une pente délicate, l’ESTAC est tout proche de connaitre une seconde descente.

En face, Pau est sur une toute autre dynamique puisque le club béarnais est engagé dans la course aux playoffs. Actuellement, le club palois est en 6e position avec le même nombre de points que Rodez, 5e. En forme, l’équipe dirigée par Usai a pris le dessus sur Concarneau et Amiens avant d’être tenu en échec par Ajaccio. Lors des dernières journées, les Palois ont largement dominé Valenciennes (1-4) et contre Pau (3-0). Lors de cette dernière rencontre, le club palois a pu compter sur un Sylla en grande forme et auteur d’un doublé, servi à chaque fois par Mohamed. Sur une excellente dynamique, Pau devrait prendre le dessus sur une équipe troyenne dans le dur.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

