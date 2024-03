Pronostic Troyes Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Rodez accroche Troyes

Relégué de Ligue 1, Troyes vit de nouveau un exercice compliqué en Ligue 2. À la suite d’une triste première partie de saison, les dirigeants ont décidé de mettre fin à leur collaboration avec Patrick Kisnorbo. Pour le remplacer, Troyes a misé sur un homme qui connaît parfaitement les rouages de la L2, David Guion. Ce dernier a apporté son expérience et a permis à l’ESTAC de sortir de la zone rouge. Toutefois, les Troyens restent en ligne de mire des relégables puisqu’ils ne possèdent que 2 points de plus que Concarneau, premier relégable. Lors des dernières journées, Troyes a signé des nuls à Guingamp (0-0) et Quevilly Rouen (1-1) et s’est imposé contre Bastia (2-0) à domicile. Ce samedi, les Troyens jouent gros dans l’optique du maintien.

À l’instar de Laval, Rodez avait conservé sa place lors de l’ultime journée du championnat l’an passé. Depuis, le club ruthénois a parfaitement redressé la barre puisqu’il réalise un exercice régulier et occupe actuellement la 5e place du championnat. Si la saison s’arrêtait maintenant, Rodez disputerait les play-off. Le club aveyronnais a profité du resserrement du milieu de tableau pour monter dans le top 5. De plus, les hommes de Santini sont sur une bonne dynamique de 6 journées sans la moindre défaite. Il y a 15 jours, les Aveyronnais se sont imposés contre Grenoble (3-1) avec un doublé de Hountondji et un but de Corredor, ses deux attaquants stars. En forme, Rodez semble en mesure d’accrocher au moins un nul à Troyes.

