Adil Rami à deux doigts d’en découdre avec les supporters troyens

La différence entre Twitch et la vraie vie, c’est l’absence de modérateurs.

Pointé du doigt lors de la défaite troyenne à domicile face à Nice (0-1), Adil Rami a vu rouge à la sortie du stade de l’Aube. Dans les colonnes de L’Est-Éclair, on apprend qu’une altercation a eu lieu entre des supporters de l’ESTAC et le champion du monde 2018, qui s’est notamment vu reprocher d’être encore en ligne sur Twitch à 2h du matin la veille du match, manette en mains. Une pique venue s’ajouter à la longue liste de celles reçues par Rami pendant la rencontre.

Excédé, l’ancien Lillois aurait failli en venir aux mains avec un leader des Magic Troyes, promettant de les prendre un par un s’il le fallait. De son côté, le club affirme avoir « pris connaissance de l’incident » et condamne « toute forme de violence », tout en invitant au dialogue. Dans la soirée, le défenseur a calmé le jeu sur son compte Instagram : « Je comprends la déception des supporters et croyez-moi, je suis le premier déçu et frustré. En revanche, je ne tolérerai jamais les insultes faites à mes proches ou à mes coéquipiers. C’est pour ça que je me suis emporté après le match, après avoir été invectivé par quelques individus. Je n’aurais pas dû réagir ainsi. »

Et puis, si jouer aux jeux vidéo lui permet de gagner au moins sur un terrain…

