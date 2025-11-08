S’abonner au mag
Saint-Étienne ramène Troyes sur terre

Saint-Étienne ramène Troyes sur terre

Troyes 2-3 Saint-Étienne

Buts : Diop (62e), Ripart (87e) pour Troyes // Boakye (11e), Cardona (32e), Duffus (45e+3) pour Saint-Étienne

Docteur Saint et Mister Étienne.

Toujours aussi difficile à cerner, l’ASSE a martyrisé le leader du championnat, Troyes, au stade de l’Aube ce samedi (2-3). Les Verts ont plié l’affaire avant même la mi-temps, dans le sillage d’un Joshua Duffus intenable : déviation du talon dans la course d’Augustine Boakye (0-1, 11e), deuxième passe décisive pour Irvin Cardona (0-2, 32e) et but pour porter le coup de grâce d’une frappe croisée du gauche (0-3, 45e+3).

Une réaction trop tardive du leader

L’ESTAC a réduit l’écart par Mouhamed Diop (1-3, 62e) et Renaud Ripart (2-3, 87e), mais un peu tard pour aller chercher le nul. Après neuf victoires d’affilée à domicile, Troyes doit donc laisser filer sa série… et son avance : le Red Star est à un point, et Saint-Étienne à deux longueurs.

Maintenant, place à la Coupe de France !

Les Verts encore leaders, Messi buteur, Bastia toujours pas vainqueur

Logo de l'équipe Saint-Étienne
Pronostic Saint-Étienne Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Pronostic Troyes Saint-Étienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

