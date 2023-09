Saint-Étienne harponne Troyes sur le gong

Troyes 0-1 Saint-Étienne

But : Moueffek (90e+3)

C’est ce qu’on appelle un coup de Moueffek pour l’ESTAC.

À la recherche d’une victoire depuis le 12 août, Troyes devra encore attendre avant de goûter à nouveau à l’ivresse du succès. Pourtant globalement dominateurs, les Aubois concèdent déjà une quatrième défaite cette saison face à Saint-Étienne (0-1). Passé un premier quart plutôt à l’avantage des visiteurs, l’ESTAC impose son rythme et multiplie les offensives – onze tentatives pour seulement trois cadrées lors de ce premier acte – sur les cages stéphanoises. Pleins de bonne volonté, les hommes de Patrick Kisnorbo butent pourtant inlassablement sur Gautier Larsonneur, Forézien le plus en vue lors de ses 45 premières minutes. Ismaël Boura (23e) et Luka Ilić (30e) en font notamment les frais. En face, Nicolas Lemaître se contente, lui, d’écarter une frappe de Stéphane Diarra (10e) avant de passer une mi-temps plutôt tranquille. Tout comme le tableau d’affichage, bloqué sur 0-0 à la pause.

Après une première période plaisante à suivre, les deux équipes lèvent clairement le pied au retour des vestiaires. La physionomie de cette partie reste pourtant la même : Troyes contrôle la gonfle pendant que Saint-Étienne tente de piquer en contre. Une stratégie qui ne paie ni d’un côté, ni de l’autre. L’ESTAC manque à nouveau de précision, une seule frappe cadrée sur neuf tentées lors de ce deuxième acte. Face à des Troyens sans doute émoussés par leur match du milieu de semaine, l’ASSE, au repos mardi, commence à pointer le bout de son nez. Sur un ultime débordement de Mathieu Cafaro, Aïmen Moueffek profite d’une boulette de Lemaître pour voir son coup de casque finir au fond (0-1, 90e+3). Un précieux succès pour Saint-Étienne provisoirement sixième et qui se rapproche du podium.

Pour Troyes, l’ascenseur semble être bloqué en mode descente.

Troyes (4-3-3) : Lemaître – Baldé, Zoukrou, Ndiaye, Boura (Conté, 85e) – Chavalerin, Kanté – Dong (Saïd, 70e), Ilić (Diop, 85e), Olaitan – Assoumou (Lefebvre, 76e). Entraîneur : Patrick Kisnorbo.

Saint-Étienne () : Larsonneur – Appiah, Batubinsika, Briançon, Pétrot (Charbonnier, 60e) – Bouchouari (Lobry, 82e), Tardieu, Fomba (Bentayg, 60e) – Cafaro, Sissoko (Chambost, 76e), Diarra (Moueffek, 76e). Entraîneur : Laurent Batlles.

