Saint-Étienne en passe cinq à Troyes

AS Saint-Étienne 5-0 ES Troyes AC

Buts : Ndiaye (16e CSC), Sissoko (38e), Mbuku (51e), Maçon (63e), Briançon (78e)

Le vert est bien la couleur de l’espoir.

Après deux défaites contre Amiens et Dunkerque, Saint-Étienne a passé ses nerfs sur Troyes (5-0). Les Stéphanois ont d’abord profité d’un but contre son camp d’Abdoulaye Ndiaye (16e), avant de finir le travail eux-mêmes. Ibrahim Sissoko a fait mouche d’un tir rasant du gauche (38e) et Nathanaël Mbuku, oublié par une défense aux abois, d’une demi-volée du droit (51e). Yvann Maçon s’est offert le bonbon du soir avec une frappe en pleine lucarne aux 25 mètres (63e), et le coup de tête d’Anthony Briançon a conclu la démonstration de l’ASSE (78e). L’ESTAC reste en sursis, juste au-dessus de la zone rouge, tandis que les Verts remontent à la septième place, à un petit point du top 5, synonyme de barrages d’accession en Ligue 1.

