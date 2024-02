Pronostic Saint-Étienne Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Troyes repart de Saint-Étienne avec un résultat

Pour conclure la 24e journée de Ligue 2, l’AS Saint-Étienne affronte Troyes. Ces deux équipes étaient attendues dans la course pour la montée et réalisent un exercice décevant. Les Stéphanois sont calés dans le milieu de tableau à la 11e place avec 9 points de plus que le premier relégable et 3 de retard sur la 5e place. Depuis l’entame de la saison, l’équipe du Forez propose un jeu terne sans folie, sans envie, au grand mécontentement de leurs supporters. Après avoir perdu à domicile face à Amiens, une réaction était attendue à Dunkerque. Face à une formation relégable, les Verts ont livré une prestation solide, mais sans éclat, et comme souvent sur sa 1re opportunité, le club dunkerquois a trouvé la faille. À la suite de cette nouvelle contre-performance, les joueurs ont décidé de se réunir pour tenter de se relever, suivi par la direction du club. Symbole des difficultés actuelles, les Verts sont en souffrance à Geoffroy-Guichard avec un succès lors des 6 dernières réceptions. Pour la réception de Troyes, Dall’Oglio pourra compter sur le retour de Sissoko, meilleur buteur du club de retour de la CAN.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, Troyes a vécu une relégation l’an passé en Ligue 1. Déterminé à retrouver l’élite au plus vite, l’ESTAC est passée au travers lors de la première partie de saison. Symbole de cet échec, Kisnorbo a été licencié et remplacé par David Guion. L’ancien coach de Reims et Bordeaux a rapidement apporté sa rigueur au sein du club troyen, bien aidé par le travail réalisé en amont par Alou Diarra. En effet, ses hommes ont pris 7 points sur 12 possibles en 2024. Cette bonne passe a permis à l’ESTAC de prendre ses distances avec la zone rouge, puisqu’elle possède 4 points de plus que le 1er relégable. Le week-end dernier, les Troyens ont fait la différence au bout du temps additionnel face à Bordeaux qui semblait repartir de l’avant (2-1). En souffrance dans son enceinte, Saint-Étienne devrait perdre de nouveaux points face à Troyes.

► Le pari « Victoire Troyes ou match nul » est coté à 1,97 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 197€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « match nul » est coté à 3,70 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 370€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics St Etienne – Troyes avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Saint-Etienne Troyes encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Saint-Étienne harponne Troyes sur le gong