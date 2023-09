Pronostic Troyes Saint-Etienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Saint-Etienne réussit un coup à Troyes

Relégué de Ligue 1, Troyes était attendu comme l’un des favoris à la montée. Après 8 journées, l’ESTAC est bien loin de ses objectifs avec une 16e place avec 7 points au compteur, soit une seule unité de plus que le Paris FC, premier relégable. En entame du championnat, les hommes de Kisnorbo avaient dilapidé une avance de 2 buts face à Dunkerque (2-2) avant de se reprendre face à Laval (3-1). Cette victoire reste la seule obtenue par le club troyen en Ligue 2. Les Troyens sont sur un passage assez compliqué de 6 journées sans le moindre succès avec 3 nuls contre Grenoble, Quevilly Rouen et Annecy, pour des revers face à Bastia, Auxerre et Rodez. En milieu de semaine, la formation aveyronnaise a subi un second revers consécutif en s’inclinant à Rodez (2-1). Lors de cette rencontre, les Troyens ont dominé mais se sont montrés trop peu dangereux et ont été logiquement punis. Suite à cette nouvelle défaite, le coach Kisnorbo pourrait se retrouver menacé.

En face, l’AS Saint-Etienne a réalisé un début de saison loin d’être convaincant mais va mieux. En effet, le club du Forez a perdu ses 2 premiers matchs face à Grenoble et Rodez. Depuis, les hommes de Laurent Batlles n’ont plus perdu le moindre match, accrochant quelques résultats sur quelques coups bien joués. Lors des 5 dernières journées, les Stéphanois ont signé deux matchs nuls face à Annecy et Valenciennes, pour trois succès contre Quevilly-Rouen, Caen et Concarneau. Le week-end dernier, les Verts sont allés s’imposer en Bretagne grâce à l’inévitable Sissoko. L’ancien Sochalien a inscrit son 5e but, le 2e consécutif en sortant du banc. Batles espère que cette bonne série se caractérisera par une plus grande maîtrise. Au rayon des bonnes nouvelles, Sainté a récupéré la plupart de ses joueurs blessés puisque seuls Monconduit et Wadji étaient absents à Concarneau. Ce samedi, les joueurs du Forez auront une belle opportunité à saisir face à une formation troyenne en difficulté. Du fait de la Coupe du Monde de rugby, l’ASSE n’a pas disputé de match en milieu de semaine puisque l’opposition face à Dunkerque a été reportée à la semaine prochaine. Sur une bonne dynamique et plus frais, Sainté devrait ramener au moins un point de Troyes.

