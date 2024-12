Pronostic Chelsea Brentford : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Chelsea – Brentford : Les Blues profitent de Bees en difficulté à l’extérieur

Leaders de la poule unique de C4 et seule équipe avec 5 victoires sur 5 dans la compétition grâce au succès ce jeudi contre Astana (1-3), les Blues restent toutes compétitions confondues sur 6 victoires de rang. Dauphin de Liverpool en PL, Chelsea a récemment battu en championnat Villa (3-0), Southampton (1-5) et Tottenham au terme d’un match fou (3-4), preuve de leur montée en puissance. Chelsea s’appuie sur ses hommes en forme malgré quelques absences. Le meneur de jeu Cole Palmer, auteur d’un doublé le week-end dernier (11 buts et 6 passes en PL), sera une pièce maîtresse pour soutenir Nicolas Jackson (8 buts et 3 passes en PL) en attaque. Enzo Fernandez brille également avec 3 buts et 3 passes décisives lors des cinq dernières journées. Palmer, véritable crack, est attendu pour faire la différence à nouveau.

9e de Premier League, Brentford alterne le bon et le mauvais, et cela coïncide avec les réceptions et les déplacements. En effet, leaders à domicile et invaincus dans le domaine, c’est loin d’être le cas loin de leurs terres avec 1 point glané en 7 déplacements… Pour témoigner, les Bees ont récemment battu Newcastle (4-2) à la maison, mais s’étaient inclinés la semaine d’avant sur la pelouse de Villa (3-1). Du côté de Brentford, plusieurs joueurs clés seront absents, mais l’attaque reste solide avec Mbeumo (9 buts, 2 passes), Wissa (9 buts) et Schade (4 buts) qui sont en forme et prêts à débuter. L’international danois Damsgaard (2 buts, 5 passes) complète un secteur offensif redoutable. Chelsea, malgré les absences adverses, devrait être en mesure de s’imposer grâce à la supériorité de ses forces en présence.

