Chelsea déçoit (encore) face à Brentford

Chelsea 0-2 Brentford

Buts : Pinnock (58e) et Mbeumo (90e+6) pour les Bees

Rechute.

Tous les Blues n’ont cessé de le répéter cette semaine : ils étaient venus chercher de l’assurance et une forme de confirmation après avoir enchaîné quatre matchs toutes compétitions confondues sans défaite – dont un bon point pris face à Arsenal (2-2) il y a une semaine. Mais face à Brentford à Stamford Bridge ce samedi, Chelsea repart avec son lot d’incertitudes et de nouvelles craintes pour la suite de la saison. Les hommes de Mauricio Pochettino se sont inclinés face aux Bees (0-2) et pointent provisoirement à la onzième place de la Premier League.

Si personne n’avait encore bien compris la définition d’une « domination stérile », Chelsea a pris soin de l’illustrer ce week-end. 76% de possession de balle, pas moins de 22 tirs contre 7 pour leur adversaire du jour, 8 corners obtenus, 11 coups francs tentés… et tout ça pour rien. Enfin si ! Il y a eu cette barre transversale sur une belle frappe de Madueke à l’entrée de la surface en début de partie (11e), et puis nada. En face, les Bees sont parvenus à trouver par deux fois le chemin des filets : juste avant l’heure de jeu sur un centre de Mbeumo et un coup de casque de Pinnock (0-1, 58e), puis un but en fin de rencontre de Mbeumo – encore dans les bons coups ce samedi – profitant de la montée de Sanchez sur corner pour pousser un ballon au terme d’une contre-attaque dans des buts vides (0-2, 90e+6).

Dix journées, quatre défaites dont trois à la maison, quatre matchs sans marquer… ça va être long pour les Blues.

Chelsea (4-2-3-1) : Sanchez – Disasi, Silva, Colwill, Cucurella – Gallagher, Caicedo – Madueke, Palmer, Sterling – Jackson. Entraîneur : Mauricio Pochettino.

Brentford (3-5-2) : Flekken – Ajer, Pinnock, Collins – Roerslev Rasmussen, Jensen, Norgaard, Janelt, Hickey – Mbeumo, Wissa. Entraîneur : Thomas Frank.

