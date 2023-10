Arsenal s’en sort bien face à Chelsea et prend un point

Chelsea 2-2 Arsenal

Buts : Cole Palmer (15e), Mykhaïlo Mudryk (48e) pour Chelsea // Declan Rice (77e), Leandro Trossard (85e) pour Arsenal

Du jeu, du courage et bien d’autres : ce match a tout eu.

Après une très bonne entame, les joueurs de Chelsea ont ouvert le score par le biais de Cole Palmer (1-0, 15e) sur un penalty obtenu après une main de William Saliba. En face, les joueurs de Mikel Arteta ont peiné à exister en se procurant peu d’occasions et en étant constamment dépossédés du ballon. Pleine d’envie et de bonnes idées, l’équipe de Mauricio Pochettino a continué sur ce rythme. A l’image de Cole Palmer, qui a frôlé le doublé d’une frappe un peu trop croisée (25e). Face à des Gunners maladroits et presque nerveux, Chelsea est ainsi rentré au vestiaire en menant très logiquement au score. Au retour des vestiaires, Arsenal a voulu mettre plus de rythme et surtout le pied sur le ballon. Mais les Londoniens ont été cueillis à froid par Mudryk, qui a ajouté un deuxième but au tableau d’affichage (2-0, 48e) grâce à un centre rentrant rappelant celui d’un certain Christophe Jallet en équipe de France.

Tout en ayant moins le ballon, Chelsea a continué à appuyer. Notamment via Cole Palmer, très en vue, qui a bien failli profiter d’une erreur de relance de David Raya (60e). Les gardiens se sont décidément signalés ce samedi, mais pas pour les bonnes raisons puisque Sanchez a relancé Arsenal en donnant le ballon à Rice qui a conclu à 25 mètres des buts des Blues (2-1, 77e). Un but qui a mis le doute dans la tête de Chelsea, bien plus fébrile et finissant par concéder l’égalisation d’un Trossard idéalement servi au second poteau par Bukayo Saka (2-2, 85e). Arsenal a poussé, se voyant même gagner le match, mais Nketiah a trop croisé sa frappe (87e). Arsenal reste invaincu, mais voit la première place lui échapper à la faveur de Manchester City en attendant le match de Tottenham. Chelsea est provisoirement neuvième, et peut nourrir des regrets.

Personne n’ira se coucher heureux, à Londres.

Chelsea (4-3-3) : Sanchez – Gusto, Silva, Colwill, Cucurella – Gallagher, Caicedo, Fernandez – Palmer (Reece-James, 84e), Sterling (Madueke, 84e), Mudryk (Jackson, 65e). Entraîneur : Mauricio Pochettino.

Arsenal (4-3-3) : Raya – White, Saliba, Gabriel, Zinchenko (Tomiyasu, 46e) – Rice, Jorginho (Smith-Rowe, 68e), Odegaard (Havertz, 78e) – Saka, Jesus (Nketiah, 68e), Martinelli (Trossard, 78e). Entraîneur : Mikel Arteta.

