Contre Arsenal, les supporters de Brentford vont soutenir leur club à l’aide de cigarettes électroniques

Et les enfants vont faire comment ?

Sur X (anciennement Twitter), les ultras de Brentford ont informé les autres supporters des Bees qu’une animation étonnante aura lieu pour le déplacement à l’Emirates, ce samedi soir. En effet, plus de 200 cigarettes électroniques jetables seront distribuées aux fans du club présents en parcage en amont du derby contre Arsenal (18 heures 30), dans le but de créer un épais nuage de fumée au moment de l’entrée des deux équipes.

Brentford Ultras are handing out disposable vapes for tomorrows game against Arsenal in an attempt to ‘create a wall of smoke’

Incredible 😂😂😂 pic.twitter.com/hssWpsCFvn

— george (@StokeyyG2) March 8, 2024