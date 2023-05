Brentford sèche Tottenham

Tottenham 1-3 Brentford

Buts : Kane (8e) pour les Spurs // Mbeumo (50e,62e) et Wissa (88e) pour les Bees

Au Tottenham Hotspur Stadium ce samedi après-midi, Brentford a disposé de son voisin de l’ouest londonien (1-3), à l’occasion de la 37e journée de Premier League. Pour remonter au neuvième rang, à un point de la septième et dernière place qualificative pour l’Europe – justement occupée par l’adversaire du jour.

Bien entrés dans la partie, les Spurs ne tardent pas à prendre l’avantage. Évidemment grâce à Harry Kane. Sur coup franc à l’entrée de la surface, l’Anglais est décalé par Dejan Kulusevski d’une talonnade, avant de venir placer son enroulé puissant dans la lucarne de David Raya (1-0, 8e). Et si Brentford tente de réagir par quelques incursions, ce sont les blancs qui mènent la danse. Son Heung-min trouve ainsi Arnaut Danjuma d’un joli centre, dont la tête plongeante fuit le cadre de peu (43e), avant que Son, toujours, ne voit son bel enchaînement et sa frappe placée être contrés par le retour in-extremis de Ben Mee devant son but (45e+1). Kulusevski s’offre lui l’ultime occasion du premier acte, en envoyant une lourde frappe du gauche, claquée par Raya (45e+3).

Mais comme souvent, si tout va pour le mieux devant, la défense coince. Et dès le retour des vestiaires, Bryan Mbeumo en profite. Au duel avec Ben Davies, l’attaquant camerounais crochète son vis-à-vis de vitesse et conclut d’un tir placé dans le petit filet droit de Fraser Forster (1-1, 50e). Le renversement de situation est lancé et Mbeumo se fait un plaisir d’en être l’acteur principal : trouvé dans la profondeur par Aaron Hickey, l’ancien de l’ESTAC s’échappe encore dans le dos de Davies et finit son action de la même manière que sa réalisation initiale (1-2, 62e). Les ex de Ligue 1 en forme, puisque dans les deux dernières minutes, Yoane Wissa y va également de son pion, en face-à-face au point de penalty (1-3, 88e).

Le dernier match de Kane chez lui ?

Tottenham (4-4-2) : Forster – Davies (Perišić, 85e), Lenglet, Sánchez, Emerson (Porro, 75e) – Son, Skipp, Bissouma, Danjuma (Lucas, 66e) – Kane, Kulusevski (Richarlison, 75e). Entraîneur : Ryan Mason.

Brentford (4-3-3) : Raya – Hickey (Roerslev, 89e), Pinnock, Mee, Henry – Onyeka (Damsgaard, 46e), Janelt, Jensen (Baptiste, 72e) – Mbeumo, Wissa (Dasilva, 89e), Schade (Jørgensen, 78e). Entraîneur : Thomas Frank.

