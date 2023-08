Tottenham bute sur Brentford

Brentford 2-2 Tottenham

Buts : Mbeumo (27e, SP) et Wissa (37e) pour les Bees // Romero (11e) et Emerson (45e+6) pour les Spurs

Il va falloir apprendre à vivre sans Kane.

Dans un match où on ne retiendra sûrement que la première période, Brentford a tenu en échec une équipe de Tottenham encore en rodage ce dimanche (2-2). Les Spurs trouvent la faille en premier grâce à une belle tête de Romero sur un coup franc de Maddison (0-1, 11e). Mais les Bees ne flanchent pas et reviennent rapidement dans le match grâce à un coup du sort. Revenu défendre dans sa surface, Son attrape la cheville de Jensen, offrant un penalty aux locaux, transformé par Mbeumo (1-1, 27e). Dix minutes plus tard, Wissa profite d’un trou dans la défense de Tottenham pour mettre les siens devant sur une frappe déviée (2-1, 37e).

Mais les gars de Postecoglou reviennent au score par l’intermédiaire d’Emerson, buteur sur une jolie tentative depuis l’extérieur de la surface, au terme d’un temps additionnel interminable (2-2, 45e+6). Le second acte est beaucoup moins décousu et forcément moins emballant. Les défenses se resserrent, même si Son et Richarlison parviennent coup sur coup à inquiéter Flekken (60e et 63e) avec deux frappes cadrées. Pour la première du nouvel entraîneur des Spurs mais aussi la première sans Kane, Son passe relativement à côté de son match. Tottenham tente jusqu’au bout de percer la muraille adverse mais manque de créativité et de réalisme.

Une rentrée tout en douceur pour une équipe loin d’être finie, en somme.

Brentford (5-3-2) : Flekken – Hickey (Roerslev, 73e), Collins, Pinnock, Ajer (Zanka, 84e), Henry – Janelt, Norgaard (Baptiste, 73e), Jensen (Damsgaard, 49e) – Mbeumo, Wissa (Schade, 72e). Entraîneur : Thomas Frank.

Tottenham (4-2-3-1) : Vicario – Emerson, Romero (Sanchez, 14e), Van de Ven, Udogie – Bissouma, Skipp (Sarr, 75e) – Kulusevski, Maddison, Son (Perisic, 75e) – Richarlison. Entraîneur : Ange Postecoglou.