So Foot consacre un numéro entier à Paris et sa banlieue

+ Enquêtes

Kyky de Bondy. Le seul être humain à avoir inscrit un triplé en finale de Coupe du monde est originaire de Bondy. Une ville avec laquelle Mbappé entretient toujours des liens étroits. Mais pour quoi faire, au juste?

Scout toujours. Qui dit “or”, dit “chercheur d’or”. Mais alors, qui sont ces gens prêts à tout sacrifier pour écumer la région à la recherche de la nouvelle pépite? Pas toujours ceux que l’on croit.

FC Mantois. En 2014, Mantes-la-Ville devenait la première commune de la région à basculer entre les mains du RN. Depuis, son club de foot, le FC Mantois, a perdu toutes ses subventions. Et organisé la contre-offensive.

+ Reportages

48 heures chrono. Road trip le long du périph, d’une porte à l’autre de la capitale, où le ballon ne cesse jamais de rouler. Et où l’on croise peu de touristes japonais.

Le derby. Dans le 19e arrondissement, l’Espérance Paris 19e et le FC Solitaires Paris Est, gros pourvoyeurs de clubs pros, se disputent l’hégémonie locale. Et même un peu plus.

Clairefontaine. Dans le 78 rural, il y a l’INF Clairefontaine, temple du football français, et le tout nouveau FC Clairefontaine-en-Yvelines, temple de rien du tout. Ça valait bien une petite visite à la campagne.

+ À la culotte

Thierry la France. L’équipe de France n’a pas toujours été inondée de Parisiens. La preuve: à l’Euro 1984, il n’y en avait qu’un. Son nom? Thierry Tusseau. Son histoire? Ici même.

+ Histoire orale

Le stade Henri-Vidal. Longtemps, les adversaires se sont fait porter pâles les jours de match à Montfermeil, au cœur du quartier des Bosquets. Désormais, tous les recruteurs d’Europe y ont leurs habitudes. Que s’est-il passé? Les témoins racontent.

+ Décryptage

Je t’aime, moi non plus. Longtemps, une majorité de Franciliens s’est levée en détestant le PSG. Retour sur les relations tumultueuses entre la région parisienne et son club phare.

+ Légende

À jamais les pionnières. Bien avant l’OL de Jean-Michel Aulas, une bande de filles ouvrait la voie du foot féminin en France. Le tout à Juvisy-sur-Orge, une petite ville du nord de l’Essonne. Retour sur cette folle épopée.

+ Culture foot

Slimane Dazi. Ode au foot de rue francilien et à ses héros perdus, par l’acteur révélé dans Un prophète. Un enfant de Cachan, dans le Val-de-Marne.

+ Avant-match

Rapido. Arnaud Souquet répond depuis Chicago à des questions a priori sans intérêt.

Comment reconnaître un Francilien? Indice: c’est celui qui joue partout, sauf au PSG.

Carte Paris influence le monde. Prends ça, Vidal-Lablache!

Les Bleus “made in IDF” depuis 1930. Élue frise de l’année.

Copains d’avant. Plongée dans le Matra Racing 1987 de Lagardère. Un beau fiasco.

Prise de tête. Ou comment les footeux de banlieue ont embrassé la start-up nation.

L’IDF vu par ses représentants. Le Paname All Starz du ballon rond.

+ Décrassage

Pierre La Police ne voit décidément pas le monde comme vous et nous.

Novlangue. Tout le nécessaire pour capter le langage de l’époque.

+ votre supplément gratuit chaque mois : le Red Bulletin.