La FIFA annonce une Coupe du monde des clubs féminins en plein hiver

Encore une bonne idée (de merde).

Réunie en conseil à Bangkok, la FIFA a annoncé ce mercredi que la première Coupe du monde des clubs féminins aura lieu entre janvier et février 2026. Selon The Athletic, le tournoi regroupera 16 équipes venues des quatre coins du monde et se disputera tous les quatre ans. Côté calendrier, la compétition devrait se jouer en plein milieu de saison, à l’image du Mondial 2022 au Qatar, entre la phase de groupes et les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Quant aux clubs américains, ce sera l’occasion de lancer leur saison qui débute habituellement au mois de mars.

Dans son allocution, le président de l’instance Gianni Infantino a soutenu l’idée que cette nouvelle compétition représentait « une étape importante dans notre engagement à faire passer le football féminin au niveau supérieur ». De plus, il a salué l’engagement des confédérations quant à la décision de convenir au préalable des dates du futur tournoi. Cependant, les modalités de qualifications pour les clubs n’ont pas été dévoilées. D’après la source, la FIFA aimerait réunir les différentes régions du globe, mais est consciente que les meilleures équipes se partagent sur deux continents, l’Europe et l’Amérique.

Après huit sacres européens, Lyon se présente enfin au monde.