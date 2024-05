La Coupe du monde des clubs menacée par une grève des joueurs

Pas contents, pas contents.

Face à l’augmentation exponentielle du nombre de matchs, des exigences sportives et, au contraire, la réduction du temps de récupération, les joueurs en ont gros sur la patate. Lors de la réunion de fin de saison de l’Association des footballeurs professionnels (PFA), Maheta Molango, directeur général, a expliqué que les joueurs étaient prêts à faire grève pour protester contre ce rythme acharné. Il y a quelques mois déjà, Virgil van Dijk avait alerté les instances dirigeantes du football sur cet enchaînement des matchs et des compétitions. Voilà que le débat est relancé.

🗣️ "It's not only just a problem of their welfare, or a problem of the few and privileged players, it's a problem for the industry. It's not only affecting just the mental well-being of players, but also the quality of the show." – @Maheta_Molango#FIFPRO | #AtTheLimit | @PFA pic.twitter.com/tImpAHQJZL

