La finale de la Coupe du monde des clubs se jouera à New York

La FIFA garde le cap.

Alors que des doutes commencent à naître concernant la tenue de la Coupe du monde des clubs l’été prochain, l’instance dirigeante du football mondial a dévoilé les douze stades qui accueilleront la compétition, avec un gros penchant pour la côte Est des États-Unis. La finale, programmée le 13 juillet, se disputera au MetLife Stadium de New York, un an avant celle de la Coupe du monde (des sélections nationales, cette fois), dans le même stade. Le Hard Rock Stadium de Miami, qui avait accueilli une finale de Copa América chaotique entre l’Argentine et la Colombie cet été, sera également de la fête.

Le tirage au sort aura lieu en décembre

« Le football est le sport le plus populaire de la planète et 2025 marquera le début d’une nouvelle ère pour le football de clubs, lorsque la FIFA organisera pour la première fois la plus grande, la plus inclusive et la plus juste des compétitions mondiales de clubs, ici aux États-Unis », a déclaré le patron de la FIFA, Gianni Infantino, en marge de l’annonce. Reste désormais à connaître les rencontres qui se dérouleront du 15 juin au 13 juillet dans ces douze enceintes. Si 30 des 32 équipes qualifiées sont déjà connues, le tirage au sort se tiendra lui au mois de décembre.

