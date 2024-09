Et si la nouvelle Coupe du monde des clubs ne voyait pas le jour ?

La compétition de trop.

À partir de l’été prochain, la FIFA prévoit d’embêter un peu plus les joueurs en organisant une Coupe du monde des clubs plus longue et plus contraignante que d’habitude. Un compétition à 32 clubs organisée aux États-Unis – copiée sur l’ancien format de la Coupe du monde – et prévue entre le 15 juin et le 13 juillet 2025.

Un tournoi qui n’arrange personne

En Europe, le Real Madrid, Manchester City, le PSG, Chelsea et la Juventus prendront part à cet énième caprice des hautes instances. Un tournoi pour lequel la FIFA espère récupérer quatre milliards d’euros grâce aux droits télé et aux sponsors. Si les objectifs financiers sont affichés, les chaînes et les sponsors ne se bousculent pas pour faire avancer le projet, comme le révèle la Gazzetta dello Sport.

Une situation très bancale qui, automatiquement, pourrait inciter certains clubs à menacer d’y participer. Si l’instabilité financière est un frein conséquent, les multiples gueulantes des stars du ballon à l’encontre du calendrier pourraient faire basculer les choses. D’après le quotidien italien, si des solutions ne sont pas trouvées d’ici les prochains mois, une possible annulation du tournoi ne serait pas à exclure.

Au moins, Chelsea aura un effectif suffisant pour être du voyage.

