Chelsea confirme le retour de Frank Lampard 

Frank l’intérimaire.

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel, Frank Lampard occupera le poste d’entraîneur à Chelsea jusqu’à la fin de la saison. Il remplace Graham Potter, limogé le 2 avril. Le club londonien a officialisé la nouvelle via un communiqué publié ce jeudi. Après un premier passage mitigé entre 2019 et 2021 (1,75 point par match de moyenne en 84 rencontres), la légende des Blues avait été remplacée par Thomas Tuchel.

Frank Lampard returns as Caretaker Manager until the end of the season. 🤝 — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 6, 2023

« Nous sommes ravis du retour de Frank à Stamford Bridge. […] Alors que nous poursuivons notre processus approfondi pour trouver un entraîneur sur le long terme, nous voulons fournir au club et à nos fans un plan clair et stable pour le reste de la saison. Nous voulons nous donner toutes les chances de succès, et Frank a toutes les caractéristiques et les qualités dont nous avons besoin pour nous conduire à la ligne d’arrivée », a déclaré le président Todd Boehly dans le communiqué du club. Lampard aura la lourde tâche de remobiliser son groupe, qui reste sur trois matchs sans victoire avant de se déplacer à Wolverhampton ce week-end en championnat, puis le 12 avril prochain en quarts de finale allers de la Ligue des champions, face au Real Madrid.

Après Di Matteo et Tuchel, Lampard deviendra-t-il le troisième coach de Chelsea arrivé en cours de saison à conduire l’équipe jusqu’au titre européen ?