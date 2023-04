Chelsea limoge déjà Graham Potter

La défaite de trop, Graham l’a faite, défaite et ça jusqu’au fiasco !

Six mois après son arrivée à Stamford Bridge en lieu et place de Thomas Tuchel, qui vient de rebondir au Bayern, Graham Potter est invité à remonter sur son balai. L’entraîneur anglais a été limogé par Chelsea, au lendemain d’une nouvelle défaite en championnat, cette fois face à Aston Villa samedi (0-2). L’épée de Damoclès qui planait au dessus de l’ancien coach de Brighton lui a donc finalement tranché la tête, à cause d’un bilan comptable catastrophique en Premier League.

Club statement. — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 2, 2023

Car si Chelsea est toujours en lice en Ligue des champions, avec un quart de finale à venir contre le Real Madrid, les Blues sont aux fraises en championnat. Avec onze points de retard sur Tottenham, cinquième, Chelsea (11e) est de plus en plus loin des places européennes. Une situation que Graham Potter n’a jamais su arranger. Sous ses ordres, Chelsea a plus souvent perdu en Premier League que gagné (7 victoires, 7 nuls et 8 défaites). Ironie du sort : la presse anglaise annonce que son remplaçant serait Julian Nagelsmann, lui qui vient d’être remplacé par l’homme que Graham Potter a remplacé.

Stamford Bridge is down.