Le replay d’OM-Lens supprimé de Prime Video à cause des chants homophobes

On ne pourra plus voir le premier but de la saison de Pape Gueye.

D’après l’AFP, le diffuseur Amazon Prime Video a décidé de supprimer le replay de la rencontre OM-Lens (1-0) disputée dimanche 28 mars, en raison des « chants et insultes homophobes » lancés depuis les tribunes du Vélodrome et captés par les micros de la chaîne. Cette dernière précise que la mesure a déjà été prise pour «une quinzaine» de matches de Ligue 1 et Ligue 2 cette saison, dont la 20e journée entre Lyon et Marseille (1-0).

Ce mercredi, le collectif Rouge Direct, connu pour être un lanceur d’alerte contre les actes homophobes dans le football, avait demandé la suppression de la vidéo du match. On pouvait y entendre « Il faut tuer ces pédés de Lensois ! » scandés par les supporters marseillais. Une porte-parole de Prime Video s’est confiée à l’AFP, expliquant travailler « conjointement avec la LFP (Ligue de football professionnel) pour détecter ce type de chants/incidents, et quand on constate la présence de chants/insultes homophobes et, plus largement, discriminants (…), le replay est automatiquement supprimé. »

Heureusement pour Elye Wahi, il ne reverra pas son match raté.