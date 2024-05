Albert Riera reproche aux Lavallois d’avoir garé le bus

Malgré ses 20 % de possession, Laval a plus frappé au but que Bordeaux.

Pourtant, cela n’empêche pas Albert Riera de ramener sa fraise. En conférence de presse avant Bordeaux-Ajaccio, le coach espagnol a évoqué le match qui pourrait permettre aux Girondins d’assurer leur maintien. Le technicien sera en tribune après avoir été exclu ce samedi face à Laval. « Je serai en contact avec mon assistant, assure Riera. On a bien préparé le match. On a les idées très claires sur ce qu’on doit faire, et j’espère qu’ils n’auront pas besoin de moi. »

L’ancien de Liverpool en a profité pour glisser un tacle appuyé à Laval, précédent adversaire du club au scapulaire (1-0). Albert Riera a en effet peu goûté au jeu proposé par les joueurs d’Olivier Frapolli samedi dernier. « Peut-être que Bastia va changer de système, mais on a travaillé déjà contre une ligne de cinq, et qui sait, bientôt contre une ligne de six (sourire). Le dernier match à Laval, c’était le 7e à domicile contre le 14e. On n’est pas Auxerre, on n’est pas le leader… Pourquoi ils préparent un match contre le 14e comme ça, se demande l’Espagnol. Si je prends un billet pour voir jouer Laval à domicile, je vais voir le président pour qu’il me rende mon argent. »

Riera ayant aussi annoncé qu’il était « sûr de rester » la saison prochaine. Pour le plus grand plaisir des amoureux de joute verbale.