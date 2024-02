Bordeaux fait tomber Grenoble, Laval cale à Valenciennes

Enfin le décollage bordelais ?? (Non).

Les supporters des Girondins de Bordeaux doivent avoir la nausée, tant la saison de leur équipe ressemble à des montagnes russes. Battu à Troyes après être venu à bout d’Angers, Bordeaux a fat tomber Grenoble ce samedi au Matmut Atlantique (1-0). Une bonne opération pour le club de Gérard Lopez, qui voit la zone rouge s’éloigner quasiment définitivement. En revanche, Grenoble, qui était invaincu depuis six matchs, manque l’occasion de revenir à trois points des Angevins, défaits à Auxerre plus tôt dans l’après-midi. Les Grenoblois voient Laval revenir à leur hauteur alors que les Mayennais n’ont pu faire mieux qu’un nul à Valenciennes, promis à la descente (1-1).

Longtemps contenu par Amiens, Caen a finalement fait la différence en fin de partie pour recoller au wagon des barrages (2-0). Pau, pensait s’imposer à Paris, mais a concédé un but dans le temps additionnel (1-1). Néanmoins, les Parisiens enchaînent un quatrième match sans victoire. De l’autre côté du classement, Concarneau a enfoncé Annecy sur une pelouse indigne et se donne de l’air (0-3). Tout comme Bastia, qui est venu à bout de QRM en Normandie et qui s’offre un second succès de rang (0-1).

Les résultats complets :

AC Ajaccio 3-0 EA Guingamp

FC Annecy 0-3 US Concarneau

Girondins de Bordeaux 1-0 Grenoble Foot 38

SM Caen 2-0 Amiens SC

Paris FC 1-1 Pau FC

QRM 0-1 SC Bastia

Rodez AF 0-0 USL Dunkerque

Valenciennes FC 1-1 Stade lavallois MFC

Les classements et résultats de Ligue 2 sont à retrouver ici.

