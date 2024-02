Auxerre reprend la place de leader à Angers

Auxerre 1-0 Angers

But : Jubal (90e, sp)

Le choc de cette 24e journée de Ligue 2 entre Auxerre et Angers, respectivement dauphin et leader, a tourné en la faveur des Auxerrois (1-0). Alors que les deux formations se dirigeaient sur un match nul, l’AJA, pourtant à dix pendant près d’un heure, suite à l’expulsion Elisha Owusu (36e), a pu compter sur son capitaine brésilien Jubal pour transformer un pénalty en prenant à contre-pied Donovan Léon (90e). Avec ce succès les hommes de Christophe Pélissier renouent enfin à la victoire après trois matchs nuls consécutifs et reprennent le fauteuil de leader à leur adversaire du soir, qui compte désormais un petit point de retard.

À Grenoble maintenant de raccrocher le wagon en battant Bordeaux.

Angers et Auxerre dos à dos