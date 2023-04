Auxerre canarde Nantes et double les Canaris

Auxerre 2-1 Nantes

Buts : Jubal (4e SP) et N. Da Costa (43e) pour l’AJA // M. Mohamed (55e) pour les Canaris

Des Canaris à deux visages.

Victorieux à l’aller, les Nantais ne sont pas les mêmes en Ligue 1 et en Coupe de France. Nouvelle preuve sur la pelouse d’Auxerrois sur la vague depuis plusieurs matchs, qui ont fait preuve de réalisme et de détermination pour se rendre la tâche facile à l’Abbé-Deschamps (2-1). Résultat des courses, Auxerre double Nantes au classement, et passe quatorzième.

Il n’y aura pas eu de round d’observation puisqu’Andrei Girotto est rapidement sanctionné d’un penalty après avoir touché le cuir de la main dans sa surface. Sans trembler, Jubal prend Alban Lafont à contre-pied (1-0, 4e). Lancés par cette entame canon, les ouailles de Christophe Péllissier concassent les Canaris dans leur moitié de terrain, ces derniers se limitant à une possession stérile. Lafont doit s’employer devant Lassine Sinayoko pour retarder le naufrage imminent des siens (25e). Gauthier Hein loupe lui sa chance du gauche, après une fixation de Nuno Da Costa (32e). Mais le même Da Costa traîne ensuite à bout portant après la barre trouvée par Sinayoko, et porte ce qui ressemble à l’estocade (2-0, 43e).

Toujours aussi amorphes au retour des vestiaires, les Nantais échappent à la correctionnelle après un double poteau de Jubal sur corner (46e). Mais le bloc canari remonte, et Mostafa Mohamed ramène la lumière dans le camp jaune et vert, en coupant la chique à Akim Zedadka, pour reprendre du crâne le centre rentrant de Moses Simon (2-1, 55e). Ce premier tir cadré du FC Nantes met le doute chez l’AJA, qui se retrouve acculé par le pressing adverse. Mais en face, Donovan Léon va prendre feu. Pour barrer la route à une tête de Girotto (78e), pour boxer le tir puissant de Ganago (80e) après un enroulé de Blas sur le poteau et enfin à l’ultime seconde, avec une manchette sur le coup franc surpuissant d’Andy Delort (90e+4). Dire qu’il ne devait pas jouer sans la blessure à l’échauffement du non moins excellent Andrei Radu.

Auxerre, les rois de la photo-finish.

Auxerre (3-4-2-1) : Léon – Jeanvier, Jubal, Is. Touré – Raveloson, M’Changama, Bi. Touré, Zedadka – Hein (Niang, 82e), Perrin (Sinayoko, 17e, S. Dembélé, 83e) – N. Da Costa (Abline, 65e). Entraîneur : Christophe Péllissier.

Nantes (4-1-4-1) : Lafont – J. Victor (Centonze, 46e), Castelletto, Pallois, Hadjam – Girotto (Appuah, 84e) – Blas, Mo. Sissoko (Delort, 70e), Moutoussamy (Mollet, 46e), Simon (Ganago, 70e) – M. Mohamed. Entraîneur : Antoine Kombouaré.

