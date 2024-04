La Ligue 2 plus rapide que la Ligue 1

Ne vous fiez pas aux pneus de tracteur qui lui servent de sponsor.

Dans sa lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football CIES s’intéresse à l’indice de course rapide, sur base de trois variables : la fréquence de courses à haute vitesse, la moyenne des vitesses maximales atteintes par les joueurs et la fréquence de leurs accélérations. Sur l’échantillon de 30 championnats internationaux étudié, on retrouve deux ligues anglaises au sommet : la Premier League et le Championship, preuve s’il en est que le célèbre kick and rush a encore de beaux jours devant lui. La Serie A monte quant à elle sur la troisième marche du podium.

Mais en regardant l’ensemble du Top 10, on remarque que la Ligue 2 (sixième) se classe deux rangs au-dessus de l’élite hexagonale. Concrètement, cela signifie que 84,5% des sprints dépassent la barre des 25 km/h et que 81,2% des accélérations des joueurs sont supérieures ou égales à 10,8 km/h. Le premier chiffre est sensiblement plus élevé en Ligue 1 (89,3%), mais le second nettement inférieur (52,1%). En gros, on court plus vite, mais moins fréquemment.

La saison prochaine, il va donc falloir laisser tomber le Mc Do et se remettre à faire un peu plus de tapis de course à la place.

