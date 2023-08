Guingamp et Auxerre partagent la tête, Annecy n'est pas à la fête

La Ligue 2 a offert son premier multiplex de la saison dès le début du mois d'août, et le rendu était appréciable avec vingt buts inscrits. Auxerre et Guingamp sont les grands gagnants, vainqueurs respectifs de Valenciennes et Annecy sur le même score (4-1). Pour compléter le podium, Caen s'est imposé à Troyes contre le Paris FC (2-0).

Au bout du compte, Annecy avait raison d’y croire. À deux jours de la reprise du championnat de Ligue 2 2023-2024, les Haut-savoyards ont ouvert leur saison contre l’En Avant Guingamp dans leur habituel Parc des Sports. Voilà un premier soulagement pour les Annéciens sur le plan sportif, même si la bataille pour le maintien, où encore quatre clubs descendront en National à l’issue de la trente-huitième journée, s’annonce longue et périlleuse. À ce sujet, le demi-finaliste de la dernière Coupe de France a pu compter sur Alexy Bosetti pour inscrire le premier but de la rencontre sur penalty, mais les locaux ont sombré en deuxième période sur des buts d’Hugo Picard, Amine El Ouazzani, Amadou Sagna et Mehdi Merghem (1-4). Avec cette lourde défaite, Annecy se retrouve logiquement dans la zone de relégation.

Jean-Marc Furlan + Ligue 2 = victoire

Chez les relégués de Ligue 1, le retour dans l’antichambre s’est déroulé avec des destinées différentes pour chaque club. À Francis Le Basser, Laval a fait mordre la poussière aux Angevins grâce à une merveille d’enchaînement de Sam Sanna (1-0). Troyes menait de deux buts mais a finalement dû partager les points avec le promu dunkerquois (2-2). Dans un stade François Coty à huis clos suite aux sanctions relatives à la dernière réception de l’Olympique de Marseille, Ajaccio a dû se contenter d’un point contre Rodez, victime de la grave blessure d’Eric Vandenabeele (1-1). Seul vainqueur descendu de l’élite, Auxerre a obtenu un succès fondateur sur la pelouse du Hainaut grâce à deux premiers buts d’Ousmane Camara en carrière et un doublé de Gauthier Hein (1-4). Ce soir, les Icaunais sont co-leaders et n’ont plus « que » trente-sept rendez-vous à bien gérer pour retrouver l’élite.

Pour compléter le podium avec Auxerre et Guingamp, le Stade Malherbe de Caen a dominé le Paris FC à Troyes (0-2). Grâce à un but dans chaque période, les hommes de Jean-Marc Furlan ont maîtrisé leur sujet et le technicien à l’accent chantant prouve une nouvelle fois ses aptitudes à emmener un club de Ligue 2 vers les hautes sphères du classement. Autre promu, Concarneau aurait pu prendre l’avantage contre Bastia pour sa grande première à Roudourou dans ce championnat, mais Johny Placide a détourné le penalty de Fahd El Khoumisti et aucun but n’a été inscrit par la suite (0-0). Entre Amiens et Quevilly-Rouen, l’issue aurait pu être la même, mais une réalisation assez chanceuse du récent majeur Mathis Touho a donné la victoire aux locaux (1-0). Pour une première, c’était plutôt spectaculaire !

USL Dunkerque 2-2 Troyes

Buts : Ghrieb (23e sp, 73e) pour Dunkerque // Ilić (13e) et Dong (17e) pour l’ESTAC.

AC Ajaccio 1-1 Rodez

Buts : Touzghar (45e+5) pour l’ACA // Rajot (6e) pour le RAF.

Valenciennes 1-4 Auxerre

Buts : Buatu (22e) pour le VAFC // O.Camara (19e,61e) et Hein (70e, 80e) pour l’AJA.

Stade Lavallois 1-0 SCO Angers

But : Sanna (66e) pour les Tangos.

Amiens 1-0 Quevilly

But : Touho (90+4e) pour les Picards.

Concarneau 0-0 SC Bastia

Annecy 1-4 EA Guingamp

Buts : Bosetti (45e+3) pour le FCA // Picard (54e), El Ouazzani (72e) et Sagna (74e) et Merghem (90+1e) pour l’En Avant.

Paris FC 0-2 SM Caen

Buts : A.Mendy (45e+3) et Abdi (63e) pour Malherbe.

Exclusion: Gaudet (33e) pour Paris.

