Pronostic Rodez Quevilly Rouen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Rodez joue sa carte à fond face à Quevilly Rouen

Sauvé in extremis l’an passé, Rodez réalise un exercice bien plus convaincant puisqu’il occupe la 5e place de Ligue 2. Si le championnat s’arrêtait aujourd’hui, la formation aveyronnaise disputerait les playoffs, ce que peu d’observateurs auraient imaginé. Depuis plusieurs journées, les hommes de Santini se montrent très réguliers dans leurs performances et sont invaincus depuis 7 rencontres. Dernièrement, les Ruthénois ont pris le dessus sur Grenoble et Troyes. Lors de ce dernier match face à l’ESTAC, le RAF a mené de 3 buts avant de se faire peur en fin de match avec le retour des Troyens. Finalement vainqueur dans l’Aube (2-3), Rodez a retrouvé le top 5 même si Caen compte seulement 1 point de retard.

En face, les choses se compliquent pour Quevilly Rouen. En effet, la formation normande est en avant-dernière position du classement et accuse déjà 7 unités de retard sur le premier non relégable. Si les Annecy, Dunkerque, Bastia voire Concarneau ont réussi à accrocher quelques succès, QRM paye son incapacité à s’imposer puisqu’il reste sur 5 journées sans la moindre victoire. Lors de ce passage, les hommes de Jean-Louis Garcia ont signé 4 matchs nuls pour un revers. Le week-end dernier, QRM a perdu dans le derby face à Caen (1-2). Mal en point, Quevilly Rouen devrait subir la loi d’une équipe de Rodez en pleine forme qui compte enchaîner un 3e succès consécutif ce samedi..

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

