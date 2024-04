Pronostic Quevilly Rouen Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre se rapproche encore du titre en battant Quevilly-Rouen

Avant-dernier de L2, Quevilly-Rouen accuse maintenant un retard de 7 points sur le premier non relégable à 7 journées de la fin et semble déjà condamné. Les 5 matchs nuls obtenus contre Paris, Annecy, Bordeaux, Troyes et Rodez, ainsi que la défaite contre Caen (1-2) ne leur ont pas permis de redresser la barre, et ce n’est pas contre le leader qu’ils vont réussir à retrouver le chemin de la victoire. Il est quand même important de noter que cette formation possède la meilleure attaque de la deuxième partie de tableau et qu’il n’est pas impossible de les voir marquer au moins un but. D’autant que le jeune buteur Soumano (11 buts) devrait être titulaire.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

Auxerre devrait être champion de Ligue 2, et remonter en L1. A priori, ce n’est plus qu’une question de temps, avec 7 points d’avance sur ses deux dauphins. Victorieux 3 fois de suite contre Caen (2-1), Ajaccio (0-1) et Troyes (2-0), les Auxerrois sont un cran au-dessus de cette Ligue 2, eux qui possèdent la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat. Dans un duel qui peut être très ouvert comme à l’aller (3-2), net avantage à l’AJA qui pourra compter sur son trio d’attaquants Hein (9 buts, 9 passes), Onaiwu (9 buts) et Aye (8 buts, 4 passes).

► Le pari « Victoire Auxerre » est coté à 1,95 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 195€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Auxerre gagne & +2,5 buts » est coté à 3,00 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 300€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce QRM – Auxerre :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Quevilly Auxerre encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Pronostic Auxerre Quevilly : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2