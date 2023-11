Pronostic Auxerre Quevilly : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre logiquement face à Quevilly Rouen

Auxerre fait partie des équipes qui ont été reléguées de Ligue 1 l’an passé. Déterminé à retrouver l’élite au plus vite, la formation bourguignonne est pour le moment dans le coup pour les playoffs avec une 4e place au classement général. Dernièrement, les Auxerrois avaient encaissé deux revers de rang face à Dunkerque et Guingamp. Par la suite, l’AJA s’est parfaitement repris en disposant facilement de Saint-Etienne (5-2). Sur leur lancée, les Auxerrois se sont qualifiés difficilement en Coupe de France face à l’USLPV. Le week-end dernier, les hommes de Pelissier ont été tenus en échec à Bastia (0-0) où il n’est jamais facile de s’imposer. Avec son effectif de qualité, Auxerre espère retrouver la victoire lors de la réception de Quevilly Rouen.

En face, Quevilly Rouen a connu une entame très compliquée et s’est retrouvé pendant de nombreuses semaines en dernière position. Depuis quelques journées, on constate des progrès du côté du club normand. En effet, QRM reste sur une seule défaite en 7 journées. Lors de ce passage, les Normands ont surtout aligné de nombreux matchs nuls avec pas moins de 4 lors de ces 7 matchs. Lors de la dernière journée, QRM a manqué une belle opportunité en partageant les points avec Valenciennes (0-0), autre équipe mal classé, et se retrouve 18e du classement. Ce samedi, l’AJ Auxerre devrait renouer avec le succès face à une équipe de Quevilly Rouen à sa portée.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

