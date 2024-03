Pronostic Quevilly-Rouen Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Quevilly Rouen et Caen dos à dos ?

Derby normand ce samedi en Ligue 2. Après avoir sauvé sa place lors des barrages, Quevilly avait connu un exercice tranquille l’an passé. Mal rentré dans ce nouvel exercice, QRM s’est retrouvé dans la zone de relégation dès les premières journées et n’est jamais parvenu à en sortir. Pour tenter de se sauver, les dirigeants ont misé sur l’expérimenté Jean-Louis Garcia, venu suppléer Olivier Echouafni. Depuis l’arrivée de l’ancien coach de Nancy, la formation normande se montre nettement plus régulière dans ses performances puisqu’elle n’a perdu qu’une seule fois lors des 8 dernières journées. Toutefois, sur cette période, les hommes de Garcia se sont signalés en accumulant les matchs nuls (5) qui ne leur permettent pas de vraiment progresser au classement. Actuellement, QRM est avant-dernier avec 5 points de retard sur le premier relégable. Pour se sauver, le club normand va devoir mettre fin à sa série de 4 matchs nuls consécutifs et décrocher la victoire.

Ayant également connu un changement d’entraîneur en cours de route, Caen connaît un exercice irrégulier. À chaque fois que l’on pense le Stade Malherbe en mesure de s’installer dans le top 5, ce dernier retombe dans ses travers. Remonté parmi les barragistes à la suite de sa victoire à Pau, Caen a ensuite enchaîné 2 contre-performances en s’inclinant face au Paris FC et contre l’AJ Auxerre (2-1). Redescendu à la 8e place, le stade Malherbe reste tout de même dans le coup pour les play-off, puisqu’il n’accuse qu’un seul point de retard sur Rodez. De plus, Caen possède dans son effectif le meilleur buteur de Ligue 2, Alexandre Mendy (17 buts). Dans ce derby normand entre deux équipes sous pression et qui n’arrivent plus à gagner, les 2 formations pourraient se neutraliser.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Pronostic Caen Quevilly Rouen : Analyse, cotes et prono de l'affiche de Ligue 2