Grenoble et Angers se partagent le point du match nul

Grenoble 0-0 Angers

Sans éclat.

En clôture de la 32e journée de Ligue 2, Grenoble et Angers se sont neutralisés au stade des Alpes ce lundi soir (0-0). Dans le premier acte animé, Grenoble est l’équipe qui tente le plus : sur un corner venu de la gauche, Loïc Nestor pense ouvrir le score mais Himad Abdelli sauve les siens sur sa ligne (15e). C’est ensuite au tour de Manuel Perez de voir son coup franc être repoussé par le poteau (21e) avant qu’Eddy Sylvestre, esseulé second poteau, ne gâche une belle opportunité en frappant au-dessus des cages angevines (37e).

Sous pression, Angers réagit timidement sans pour autant pousser pour l’emporter. La deuxième mi-temps, bien plus terne s’achève sans but malgré les efforts des Grenoblois pour empocher les trois points. Ce match nul et vierge permet au SCO de chiper la place de dauphin à Saint-Étienne. De son côté Grenoble reste englué à la 11e place.

Une rencontre qui ne restera pas dans les annales.

Pronostic Grenoble Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2