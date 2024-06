Un match de Ligue 1 aux États-Unis la saison prochaine ?

Le rêve américain.

Les rencontres de championnats organisées aux États-Unis pourraient bientôt être autorisées. L’Équipe rapporte en effet que l’organisateur d’événements sportifs Relevent Sports pourrait obtenir gain de cause via des négociations, après avoir attaqué en justice la FIFA, réticente à de telles mesures. L’instance pourrait ainsi décider d’autoriser la tenue d’une rencontre par saison sur le sol américain, ce dont la Liga devrait s’empresser de profiter. Et la Ligue 1 ? Cela pourrait également être le cas, et ce dès la saison prochaine, selon le quotidien sportif.

Vivement le Angers-Nice programmé au fin fond du Minnesota.

