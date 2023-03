Pronostic Angers Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice prend sa revanche contre Angers

Lanterne rouge du classement, Angers se rapproche à chaque journée de la Ligue 2. En effet, le club angevin accuse 14 points de retard sur Brest, première formation non relégable. Depuis le début de saison, Angers ne s’est imposé qu’à deux reprises face à Montpellier (2-1) et sur la pelouse de l’Allianz Riviera de Nice (0-1). Ces victoires remontent à la mi-septembre, et depuis, le SCO a aligné 20 journées sans la moindre victoire. Lors des dernières semaines, la formation angevine a enchaîné les revers avec 5 défaites consécutives face à Strasbourg (2-1), Lyon (1-3), Montpellier (5-0), Toulouse (0-2) et Lens (3-0). Lors de ces 3 derniers matchs, l’équipe angevine n’est pas parvenue à marquer le moindre but. En plus de résultats sportifs catastrophiques, le club a connu des problèmes extrasportifs avec le licenciement de Bouhazama pour des propos injurieux.

En face, l’OGC Nice n’a pas perdu espoir d’accrocher une place européenne. En effet, le Gym accuse 6 points de retard sur Rennes, qui occupe la dernière place qualificative pour l’Europe. Depuis que Didier Digard a repris la formation niçoise, celle-ci est toujours invaincue. Cette bonne dynamique a permis au club azuréen de se repositionner dans la course aux places européennes. En plus de son bon parcours en Ligue 1, Nice est aussi qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence où il affrontera le FC Bâle. Pour son dernier match de championnat, la formation azuréenne a été accrochée à domicile par Lorient (1-1) avec une égalisation de Laborde, dans un match marqué par 3 mains lorientaises non sifflées par l’arbitre. La bande de Digard reste sur 3 matchs nuls en Ligue 1 qui peuvent s’expliquer par l’enchaînement des rencontres tous les 3 jours, en raison de la C4. Pour parvenir à prendre sa revanche sur Angers, le GYM compte sur Moffi, Laborde, Ramsey, Pepe ou le néo-international français Thuram. Supérieure à son adversaire, Nice devrait tranquillement prendre le meilleur sur une équipe d’Angers, qui a un pied en Ligue 2. De retour après avoir été absent face à Lorient, Moffi aura sans doute faim de but, lui qui a marqué sur ses 2 derniers matchs avec l’OGC.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

